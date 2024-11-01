Primero el vino, luego la supervivencia: agricultores de la Edad del Bronce priorizaron el regadío de viñedos en épocas de crisis climática

El hallazgo, que aporta una evidencia científica tangible a hipótesis arqueológicas previas, pinta un panorama de comunidades altamente adaptativas que asignaban sus escasos recursos hídricos en función del valor cultural y económico de los cultivos, optando por asegurar el vino, un bien de prestigio, incluso a expensas de otros potencialmente más resilientes.La investigación, publicada recientemente, se sustenta en el meticuloso examen de 1.500 especímenes de semillas y fragmentos de madera carbonizada de vid (Vitis vinifera) y olivo.
Aunque tal vez pensaran también en otras cosas.
Home porq si podias canjear vinate, que ademas es un bien que se conserva de puta madre comparativamente por las demas cosas...