edición general
6 meneos
18 clics
Primero el vino, luego la supervivencia: agricultores de la Edad del Bronce priorizaron el regadío de viñedos en épocas de crisis climática

Primero el vino, luego la supervivencia: agricultores de la Edad del Bronce priorizaron el regadío de viñedos en épocas de crisis climática

El hallazgo, que aporta una evidencia científica tangible a hipótesis arqueológicas previas, pinta un panorama de comunidades altamente adaptativas que asignaban sus escasos recursos hídricos en función del valor cultural y económico de los cultivos, optando por asegurar el vino, un bien de prestigio, incluso a expensas de otros potencialmente más resilientes.La investigación, publicada recientemente, se sustenta en el meticuloso examen de 1.500 especímenes de semillas y fragmentos de madera carbonizada de vid (Vitis vinifera) y olivo.

| etiquetas: vino , agricultores , regadio , edad , bronce , viñedos , crisis , climatica
5 1 1 K 62 cultura
11 comentarios
5 1 1 K 62 cultura
powernergia #1 powernergia
El vino no deja de ser una manera de conservación y un alimento.

Aunque tal vez pensaran también en otras cosas.
2 K 36
PasaPollo #4 PasaPollo
#1 Y una manera de beber agua con menos riesgo para la salud, también.
2 K 32
#5 Alcalino
#4 exacto, en la antigüedad el vino no era un capricho, era una necesidad ante la falta de agua potable
2 K 32
#7 soberao
#4 Eso es la cerveza, agua hervida con malta y ese líquido fermentado, pero el vino es zumo de uvas fermentado, no se le añade agua al proceso.
0 K 14
PasaPollo #8 PasaPollo
#7 Nadie ha dicho lo contrario. Pero el vino es aproximadamente 85% agua de por sí, y a eso le sumas que a lo largo de la historia ha sido de lo más frecuente mezclarlo con agua al beberlo para purificarla.
0 K 11
#6 soberao
#1 Además un viñedo tarda varios años hasta que empieza a producir, como cualquier árbol o arbusto, empezar de cero significa varios años con gastos pero sin producción.
1 K 30
rob #10 rob
#1 Comercio
0 K 13
powernergia #11 powernergia
#10 Claro.
0 K 11
skaworld #2 skaworld
" en función del valor cultural y económico "

Home porq si podias canjear vinate, que ademas es un bien que se conserva de puta madre comparativamente por las demas cosas...
0 K 12
enochmm #9 enochmm
Anda mira, como ahora!
0 K 11
#3 Galton
"optando por asegurar el vino, un bien de prestigio..." ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?... Me acuesto contigo por tu prestigio... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
0 K 9

menéame