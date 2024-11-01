edición general
4 meneos
14 clics
Las primeras "hambres" en el verano del 36: sellos de correos y papel de fumar

Las primeras "hambres" en el verano del 36: sellos de correos y papel de fumar

Ni pan, ni huevos, ni carne. La primera y acuciante necesidad en el estado de guerra en el verano de 1936 fue la falta de sellos. La segunda ─en el caso de los hombres─ el papel de liar tabaco. Especialmente faltaba timbre de correos, aunque también para pagos a la Administración. Imaginen la angustia de la gente al no poder comunicarse con los suyos. Las cartas eran entonces el medio más utilizado, los teléfonos eran objeto de lujo y también quedaron cortados en la Granada aislada del resto del mundo.

| etiquetas: granada , españa , guerra civil , sello , papel de fumar , correos , filatelia
3 1 0 K 39 cultura
sin comentarios
3 1 0 K 39 cultura

menéame