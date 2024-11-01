La primera vez con un coche eléctrico desmonta en minutos los grandes mitos sobre carga, autonomía y uso diario

Lo primero que sorprende es el silencio. No hay vibraciones ni ruido mecánico al arrancar, solo una respuesta inmediata cuando se pisa el acelerador. Esa sensación de empuje continuo y lineal cambia la percepción de la conducción desde el primer instante. No hay marchas ni tirones, y eso se traduce en una experiencia más suave y relajada. Para quien viene de un coche de combustión, el cambio es evidente, pero también intuitivo. No hay curva de aprendizaje compleja ni procesos difíciles de interiorizar.