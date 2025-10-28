Primera sentencia del TSXG que anula las licencias de un parque eólico

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado las autorizaciones administrativas previas y de construcción del parque eólico A Ruña III, situado en Mazaricos. Es la primera sentencia en la que el TSXG se pronuncia, tras las recientes resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre las autorizaciones administrativas previas y de construcción de un parque eólico de la comunidad.