Primera sentencia en España que condena los insultos racistas en los estadios como un delito de odio

La Audiencia Provincial de Valladolid ha dictado la primera Sentencia en España que condena como delito de odio del artículo 510.2 a) del Código Penal, a los cinco acusados por proferir insultos racistas frente a Vinicius Jr. Las penas impuestas a los acusados son: 1 año de prisión. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 1 año. Multa entre los 1.080 euros y los 1.620 euros. Inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 4 años.