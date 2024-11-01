Primera ministra de Japón reafirma su intención de reformar la Constitución

La Constitución de Japón, que entró en vigor en 1947, suele denominarse Constitución pacifista, ya que su artículo 9 renuncia a la guerra como derecho soberano y prohíbe a Japón poseer "potencial bélico". Takaichi impulsa la primera reforma constitucional de la historia. Según Kyodo News, entre las posibles enmiendas se incluyen revisiones al artículo 9, considerado por muchos como la piedra angular de la postura pacifista de Japón en la posguerra.
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en.wikipedia.org/wiki/United_States_Forces_Japan#List_of_current_facil
Japón no dejaba de ser la pseudo-colonia de Estado unidos, inicialmente desarmada pero con la guerra de Corea los americanos se dieron cuenta que salía demasiado cara, y con china emergiendo como potencia regional, se lanzó a una carrera armamentística muy importante (poco que envidiar a los coreanos). Este no más que otro paso arrogándose un papel más activo en el orden mundial, en otras palabras competir por los recursos que necesita, como las otras naciones industriales del mundo.