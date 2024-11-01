Primera ministra de Japón reafirma su intención de reformar la Constitución

La Constitución de Japón, que entró en vigor en 1947, suele denominarse Constitución pacifista, ya que su artículo 9 renuncia a la guerra como derecho soberano y prohíbe a Japón poseer "potencial bélico". Takaichi impulsa la primera reforma constitucional de la historia. Según Kyodo News, entre las posibles enmiendas se incluyen revisiones al artículo 9, considerado por muchos como la piedra angular de la postura pacifista de Japón en la posguerra.