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Primera ministra de Japón reafirma su intención de reformar la Constitución

Primera ministra de Japón reafirma su intención de reformar la Constitución

La Constitución de Japón, que entró en vigor en 1947, suele denominarse Constitución pacifista, ya que su artículo 9 renuncia a la guerra como derecho soberano y prohíbe a Japón poseer "potencial bélico". Takaichi impulsa la primera reforma constitucional de la historia. Según Kyodo News, entre las posibles enmiendas se incluyen revisiones al artículo 9, considerado por muchos como la piedra angular de la postura pacifista de Japón en la posguerra.

| etiquetas: japón , constitución , potencial bélico
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8 comentarios
2 0 0 K 38 actualidad
geralt_ #3 geralt_
#2 Sí, está claro, pero eso no quita que, al menos a mí, me preocupe ver el movimiento belicista de los países.
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cels #4 cels
#3 totalmente de acuerdo sólo era por señalar que diga lo que diga su constitución no son un país pacifista. Querer tener potencial bélico propio y usarlo como quiera en vez de quitarse de en medio tener que pedirle permiso a USA para cualquier movimiento.
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shinjikari #6 shinjikari
#2 Es la única forma de ser un país pacifista y seguir existiendo en un mundo en el que el derecho internacional es sistemáticamente ignorando por algunas de las grandes potencias. O externalizas tu defensa o la gestionas tu, pero sin defensa pues...
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#7 guillersk
#2 haber ganado la guerra
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Milmariposas #8 Milmariposas
#2 En la isla de Okinawa hay cientos, sino miles de marines viviendo permanentemente allí. Solo les gusta estar allí porque así pillán cacho de las locales.
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geralt_ #1 geralt_
Otro movimiento de preparación para la guerra, en este caso de Japón.
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placeres #5 placeres
.. La constitución japonesa, esa pacifista constitución impuesta, escrita en ingles y ya luego traducida al japones.

Japón no dejaba de ser la pseudo-colonia de Estado unidos, inicialmente desarmada pero con la guerra de Corea los americanos se dieron cuenta que salía demasiado cara, y con china emergiendo como potencia regional, se lanzó a una carrera armamentística muy importante (poco que envidiar a los coreanos). Este no más que otro paso arrogándose un papel más activo en el orden mundial, en otras palabras competir por los recursos que necesita, como las otras naciones industriales del mundo.
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