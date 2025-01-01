·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9881
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
4504
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4387
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
4734
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3204
clics
"Las apariencias engañan" | Leonardo A (antes Leonardo Dantés) | TEDxCadizUniversity
más votadas
590
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
459
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
369
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
576
La carta de despedida del periodista Anas al Sharif: "Sepan que Israel ha logrado matarme"
419
Podemos exige que la Iglesia sufrague la reparación de la mezquita de Córdoba, e IU que se revierta su inmatriculación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
4
clics
La primera Letizia fue la madre de Napoleón Bonaparte
Fue rebelde, enemiga de Josefina y adorada por su hijo. Letizia Bonaparte sobrevivió a 8 de sus 13 hijos y jamás aceptó a la primera mujer de su hijo, de la que se divorció porque no podía ser madre.
|
etiquetas
:
letizia
,
napoleón
2
1
1
K
17
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
skaworld
Solo hay una Leticia
2
K
37
#4
celyo
#2
sería interesante que podría engendrar.
Si la primera engendró a Napoleon, .. ella podría engendrar a Cthulhu
1
K
29
#1
pcmaster
Irrelevancia máxima.
0
K
17
#3
dilsexico
"Letizia Bonaparte sobrevivió a 8 de sus 13 hijos" Por un momento he pensado que murio en el octavo parto y los otros 5 los tuvo despues.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si la primera engendró a Napoleon, .. ella podría engendrar a Cthulhu