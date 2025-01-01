edición general
3 meneos
4 clics

La primera Letizia fue la madre de Napoleón Bonaparte

Fue rebelde, enemiga de Josefina y adorada por su hijo. Letizia Bonaparte sobrevivió a 8 de sus 13 hijos y jamás aceptó a la primera mujer de su hijo, de la que se divorció porque no podía ser madre.

| etiquetas: letizia , napoleón
2 1 1 K 17 cultura
4 comentarios
2 1 1 K 17 cultura
skaworld #2 skaworld
Solo hay una Leticia  media
2 K 37
celyo #4 celyo
#2 sería interesante que podría engendrar.

Si la primera engendró a Napoleon, .. ella podría engendrar a Cthulhu
1 K 29
#1 pcmaster
Irrelevancia máxima.
0 K 17
dilsexico #3 dilsexico
"Letizia Bonaparte sobrevivió a 8 de sus 13 hijos" Por un momento he pensado que murio en el octavo parto y los otros 5 los tuvo despues.
0 K 10

menéame