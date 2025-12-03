edición general
Primera imputación a un fondo buitre por acoso inmobiliario hacia los vecinos de Tribulete 7, en Madrid

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia colectiva e imputa por primera vez a un fondo de inversión, Elix Rental Housing, por un supuesto delito de acoso inmobiliario. Tras más de un año de lucha, los vecinos de Tribulete 7, en Lavapiés, presentaron la primera querella colectiva en España por este tipo de prácticas ilegales y, ahora, la Justicia les ha dado la razón y va a investigar a altos cargos del fondo.

#1 soberao
Lavapiés está lleno de casos de caseros acosadores contra gente mayor ya en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y se ve que es un negocio muy rentable para estos acosadores porque van 20 años casi desde la burbuja y la cosa sigue igual:
En la época de Carmena expropiaron el edificio y se dijo que las abuelas que aún vivían en ese edificio podrían seguir viviendo en él, pero no se sabé que hizo el alcalde Carapolla con…
