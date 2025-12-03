Primera imputación a un fondo buitre por acoso inmobiliario hacia los vecinos de Tribulete 7, en Madrid

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia colectiva e imputa por primera vez a un fondo de inversión, Elix Rental Housing, por un supuesto delito de acoso inmobiliario. Tras más de un año de lucha, los vecinos de Tribulete 7, en Lavapiés, presentaron la primera querella colectiva en España por este tipo de prácticas ilegales y, ahora, la Justicia les ha dado la razón y va a investigar a altos cargos del fondo.