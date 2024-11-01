edición general
La primera campaña autonómica de Alvise: entre el frío, la demagogia y los tribunales

La primera irrupción de Alvise en unas elecciones autonómicas está dejando un sabor tan insípido como la propia campaña electoral del 8F. Pese a sus habituales extravagancias, las convocatorias de SALF han naufragado. Los mensajes del eurodiputado, que difunde principalmente a través de redes como su canal de Telegram o su cuenta de Tik Tok, apenas han tenido trascendencia.

A ver, no voy a ser yo quién defienda a este sujeto, al que no le queda más que un par de elecciones para desaparecer, pero no puedes criticar a uno por manipular, y hacer lo mismo. La foto del miting de Zaragoza está muy cerrada, lo cual ya hace sospechar. Y resulta que está tomada además antes de que empezara el miting. Luego te vas a la cuenta oficial y ves que la plaza estuvo llena
www.instagram.com/p/DUN6kFbCo4g/

Feo por parta de eldiario.es
Lo que no quita que efectivamente este…   » ver todo el comentario
#1 "Luego te vas a la cuenta oficial y ves que la plaza estuvo llena"

La plaza del Pilar tiene un aforo de 45.000 personas. Es gigantesca. Alpiste no llena esa plaza ni regalando pollos de farlopa. Lo que estaba lleno era el trocito que habían cogido para el mitin, que conociendo el sitio no llega ni al 5% de la superficie total. Aquí la plaza en su dimensión:  media
Va a haber más papeletas de opciones de derechas que de izquierda en estas autonómicas... Pero se comenta poco este hecho ¬¬
