El primer spray que sella heridas y corta hemorragias graves en un segundo está más cerca que nunca
El invento trata de reducir la mortalidad asociada a la pérdida de sangre. El objetivo es que cualquiera pueda tener uno en su botiquín de primeros auxilios
etiquetas
hemorragias
spray
ciencia
ciencia
#1
concentrado
Super glue 3 en spray
1
K
30
#4
andando
#1
correcto, pero no hace falta que sea de marca, cualquier pegamento del chino que ponga cyanocrilato te sirve igual. Cuando voy a vendimiar siempre llevo un botecito en el bolsillo para los cortes.
0
K
10
#2
surco
Pues entre los de Sumar, Podemos, IU y el resto de partidos del espacio lo tendría que petar.....
0
K
11
#5
xaggy
*
#2
Toma anda, que lo estás deseando (me he reido)
0
K
7
#3
Supercinexin
Pues que me avisen cuando pueda efectivamente comprarlo en la Farmacia, igual que el crecepelo o la cura para el cáncer de pulmón. Mientras tanto, chorriartículo de El Confidencial.
0
K
18
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Toma anda, que lo estás deseando (me he reido)