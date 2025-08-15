·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11918
clics
¿Cuánto han crecido los coches? Las fotos que lo demuestran es para alucinar
7208
clics
Cómo poner las cosas por escrito aunque no quiera la empresa
7644
clics
La hortera decoración de la Casa Blanca con Trump: "El estilo Casino Cutre se le está yendo de las manos"
4664
clics
Hice una estación de metro para mis gatos
3896
clics
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
más votadas
425
Sobre la amenaza de Santiago Abascal a 'Mañaneros 360'
435
Los agujeros del último informe de la UCO en el 'caso Montoro'
434
Indignación en Cabo de Gata: la playa con dunas protegidas que han sido arrasadas y convertidas en aparcamientos
380
LaLiga ha convertido el inicio de temporada en una pesadilla digital: bloquea todo para proteger el negocio del fútbol
329
Alguien miente. Los satélites cifran en 24700 Has. y no 17000 Has. las quemadas Chandrexa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
69
clics
El primer restaurante vegano del mundo con tres estrellas Michelin se rinde y volverá a servir carne
El chef y propietario asegura que la fórmula «todo o nada dejaba fuera a muchos clientes». El local ha registrado un notable descenso de las reservas.
|
etiquetas
:
restaurante
,
vegano
,
michelin
,
estrellas
,
carne
11
2
3
K
90
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
3
K
90
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ricambigaetani
"No conquistas nada con una ensalada." Bart Simpson.
9
K
117
#15
javibaz
#2
Ni una buena historia comienza con una ensalada ni con un vaso de leche.
0
K
12
#18
Pacman
#15
lo del vaso de leche se ha desmentido un par de veces
0
K
13
#6
Pixmac
*
Lo mejor de todo es la razón por la que pensó volver a ofrecer carne: "La idea de volver a la carne le vino en un viaje a Grecia, donde vio cómo un pastor sacrificaba una cabra"
efe.com/cultura/2025-08-13/nueva-york-restaurante-vegano-eleven-madiso
Muy lógico que una persona con un restaurante vegano decida volver a ofrecer carne tras ver el sacrificio de una cabra. Cada uno busca su excusa pero parece claro que el cambio de rumbo viene por el nuevo gobierno americano, contrario a lo vegetariano o cualquier cosa que pueda parecer (en su cabeza) progresista. Él mismo dice que este año le bajaron las reservas, lo cual da a entender que hasta ahora le iba bien.
2
K
46
#22
Tiranoc
#6
Pues como haya dicho eso, se ha cubierto de gloria. La gente que no iba posiblemente siga sin ir y los clientes veganos, si siguen yendo, ya saben lo que hay.
0
K
8
#21
Leon_Bocanegra
#20
No, el pollo con pan. Lo mejor para comer es muslo y pan.
Osea, muslo hacía un lado ,muslo hacía el otro y pan pan pan pan pan.
1
K
24
#1
guillersk
Go woke, go broke
1
K
20
#3
ContinuumST
Pues igual es que quizás esperaban ganar gigallones de euros porque todos los restaurantes vegetarianos que conozco están llenos. Alguna vez he ido a algunos y tienen cosas realmente estupendas, obvio pero por si acaso.
1
K
18
#16
javibaz
#3
la carne es más rentable
0
K
12
#17
ContinuumST
#16
No lo sé, dependerá mucho de los menús que diseñes, hay verduras, hortalizas, legumbres baratas y con un poco de ingenio se hacen platos exquisitos, tanto fríos como calientes.
0
K
15
#4
Albarkas
No acabo de entender el ensañamiento que tienen algunos con los veganos. Al fin y al cabo son gente que deja de comer algunas cosas y vale. Nada más.
0
K
11
#5
guillersk
#4
Por lo pesaditos que son, son como los linuxeros
3
K
41
#13
superjavisoft
#5
Como ex-linuxero, estoy de acuerdo contigo. Pero se puede salir! (Aunque Android lleva Linux en su corazoncito).
0
K
10
#19
Aokromes
#5
gnu/linuxeros
0
K
11
#7
Pertinax
#4
Llegan a una reunión un vegano, uno que acaba de dejar de fumar, y uno que acaba de follar. ¿Quién lo cuenta primero?
4
K
60
#8
Albarkas
#7
Pero una cosa es que muchos sean unos brasas y otra es que haya gente que se sienta ofendida por lo que comen o dejan de comer los demás.
1
K
30
#9
guillersk
#8
ya, pero es que además de ser su única conversación, pretenden que te unas a ellos
0
K
10
#12
Leon_Bocanegra
#7
yo follo todos los días.
2
K
43
#20
Asimismov
#12
¿Con fatatas?
0
K
12
#10
hazardum
*
#4
Por 2 posibles razones no excluyentes, la primera porque a algunos les gusta que se sepa que son veganos y se ponen algo pesaditos con el tema y la segunda por la necesidad de algunos de decirle a alguien que está equivocado, según su criterio claro.
Hay veganos muy pesados sin duda, pero se quedan a años luz de los pesados que les dan por culo con el tema de de la carne una vez lo saben (que si proteínas, que si B12, que si no es posible, etc), aún si el vegano es alguien discreto, en cuanto se sepa tendrá a una cohorte de cansinos.
0
K
7
#11
Cabre13
#4
Por qué hay gente que tiene la imperiosa novedad de burlarse de todo lo novedoso o moderno.
Por eso se ríen de los coches eléctricos o del concepto de crowdfunding.
Y claro, algunos creen que no sé qué veganos imaginarios son pesados que siempre te repiten que son veganos y al mismo tiempo ignoran a todos esos gañanes que cuando escuchan la palabra vegano tienen que responder diciendo que hoy han comido chuletón.
0
K
10
#14
sald64059
#11
veganos imaginarios pesados? Hum...
0
K
9
#23
Arzak_
Cuando se trata de pasta, tiene un abanico de principios que se ajustan a la demanda.
0
K
10
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Osea, muslo hacía un lado ,muslo hacía el otro y pan pan pan pan pan.
Hay veganos muy pesados sin duda, pero se quedan a años luz de los pesados que les dan por culo con el tema de de la carne una vez lo saben (que si proteínas, que si B12, que si no es posible, etc), aún si el vegano es alguien discreto, en cuanto se sepa tendrá a una cohorte de cansinos.
Por eso se ríen de los coches eléctricos o del concepto de crowdfunding.
Y claro, algunos creen que no sé qué veganos imaginarios son pesados que siempre te repiten que son veganos y al mismo tiempo ignoran a todos esos gañanes que cuando escuchan la palabra vegano tienen que responder diciendo que hoy han comido chuletón.