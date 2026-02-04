edición general
4 meneos
53 clics
El primer oricio de Asturias, a precio "de lujo": la primera caja se paga a 26 euros el kilo en la rula de Avilés

El primer oricio de Asturias, a precio "de lujo": la primera caja se paga a 26 euros el kilo en la rula de Avilés

'Ha pasado de ser un marisco que se despreciaba a un bien de lujo', coinciden los pescaderos sobre los erizos

| etiquetas: oricio , erizo de mar , asturias , pescadores , lujo
3 1 0 K 42 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 Kuruñes3.0
que disparate, de niño los chupábamos por aburrimiento :-S
0 K 7

menéame