El primer ministro de Taiwán rechaza que TSMC pueda convertirse en una fundición estadounidense

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, ha sido tajante: TSMC nunca será una empresa estadounidense. Con estas palabras, el líder del Ejecutivo taiwanés desmintió los rumores que circulaban sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y el gigante de semiconductores, que habría incluido una participación accionarial estadounidense para convertir a la firma en una “fundición norteamericana”. Las declaraciones, recogidas por medios taiwaneses, llegan tras semanas de especulación y cierto malestar social en la isla...