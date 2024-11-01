edición general
El primer ministro de Taiwán rechaza que TSMC pueda convertirse en una fundición estadounidense

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, ha sido tajante: TSMC nunca será una empresa estadounidense. Con estas palabras, el líder del Ejecutivo taiwanés desmintió los rumores que circulaban sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno de Donald Trump y el gigante de semiconductores, que habría incluido una participación accionarial estadounidense para convertir a la firma en una “fundición norteamericana”. Las declaraciones, recogidas por medios taiwaneses, llegan tras semanas de especulación y cierto malestar social en la isla...

| etiquetas: tsmc , eeuu , taiwán , fundición , semiconductores , primer ministro , chips
