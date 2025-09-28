El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”

José Heredia González es el primer joven del barrio que se matricula en un grado en el campus Diagonal-Besòs de la UPC, instalado desde hace nueve años en el vecindario que trata de sacudirse los estereotipos. En su casa se dedican a la venta ambulante, un modo de subsistencia para no pocas familias del barrio. “Cuando tenía un día de fiesta en el colegio, iba a ayudar al mercadillo, también los fines de semana
comenta. Ahora les he dicho que hagan el esfuerzo de que no podré ayudarles. "
| etiquetas: la mina , barcelona , gitano , ingeniero
Está claro que es un gran logro dentro de una etnia caracterizada por no aprovechar las oportunidades que les daba la sociedad.
Pero de ahí al victimismo, por ahí no
Llevamos dos generaciones dándoles pisos, pagándoles por llevar a sus hijos al colegio, mientras generan montones de conflictos allí donde van y se ríen de la sociedad que les brinda esos recursos
Ojalá todos fueran como este chico y lo aprovecharán pero incluso a él mismo aún le sobra soberbia y victimismo y les falta mucho mucho mucho agradecimiento y humildad
En España hay docenas de miles de familias asfixiadas con hijos estudiando.
¿Este es especial por ser gitano?
Mientras muchos lostos a vivir de la sopa boba mientras tienen sus "negocietes" off the record.
Muy poco control es lo que hay sobre a quién se da el dinero y lo poco que hacen por trabajar por su cuenta y en blanco.
Eso si, la cultura china tiene un enfoque diametralmente opuesto al de la cultura gitana en cuanto a las carreras profesionales.
en cuanto a las carreras profesionales."
No hay más palabras, señoría.
Pero entre los no gitanos, habrá cientos de miles de ingenieros que eran igual de pobres. En mi pueblo sin ir más lejos, muchos hemos tenido padres que eran jornaleros de los de 50€/día en negro por 10 o más horas y fuimos a la universidad. Los gitanos normalmente no llegaban a la ESO y los que llegaban al bachillerato son contados que no sabría decir más de 2 ahora mismo.
Sin duda hay un problema de pobreza en este colectivo, pero también cultural.