El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”

José Heredia González es el primer joven del barrio que se matricula en un grado en el campus Diagonal-Besòs de la UPC, instalado desde hace nueve años en el vecindario que trata de sacudirse los estereotipos. En su casa se dedican a la venta ambulante, un modo de subsistencia para no pocas familias del barrio. “Cuando tenía un día de fiesta en el colegio, iba a ayudar al mercadillo, también los fines de semana comenta . Ahora les he dicho que hagan el esfuerzo de que no podré ayudarles. "