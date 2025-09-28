edición general
El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”

José Heredia González es el primer joven del barrio que se matricula en un grado en el campus Diagonal-Besòs de la UPC, instalado desde hace nueve años en el vecindario que trata de sacudirse los estereotipos. En su casa se dedican a la venta ambulante, un modo de subsistencia para no pocas familias del barrio. “Cuando tenía un día de fiesta en el colegio, iba a ayudar al mercadillo, también los fines de semana comenta. Ahora les he dicho que hagan el esfuerzo de que no podré ayudarles. "

#3 vGeeSiz
sus padres no tuvieron la oportunidad? o no quisieron tenerla? Qué edad tienen sus padres? porque ya te digo yo que si nacieron en España más allá de los 80 oportunidad tuvieron, otra cosa es que por cultura o por otros motivos no lo hicieran
5 K 48
#8 xavigo *
#3 Lo importante es que hayan roto esa cultura para con su hijo.
1 K 20
#10 vGeeSiz
#8 ahí estamos totalmente de acuerdo
0 K 6
#9 daniMate
#3 eso estaba pensando yo.
Está claro que es un gran logro dentro de una etnia caracterizada por no aprovechar las oportunidades que les daba la sociedad.

Pero de ahí al victimismo, por ahí no

Llevamos dos generaciones dándoles pisos, pagándoles por llevar a sus hijos al colegio, mientras generan montones de conflictos allí donde van y se ríen de la sociedad que les brinda esos recursos

Ojalá todos fueran como este chico y lo aprovecharán pero incluso a él mismo aún le sobra soberbia y victimismo y les falta mucho mucho mucho agradecimiento y humildad
1 K 23
#15 Zerjillo
#3 "Oportunidad" no es solo que exista el mecanismo público para que ocurra. Lo mismo tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Lo mismo las familias no les dejaban estudiar... puede haber muchos factores. Justo hoy ha salido la noticia en meneame de que uno de los factores más determinantes para el éxito de los hijos es la familia en la que han crecido, así como el lugar de residencia. Así que, aunque esos padres tuvieran la oportunidad de estudiar (en el sentido de que hubiera escuelas públicas), probablemente no tuvieron esa oportunidad por otros muchos factores, que no tienen que ser, como insinuas, que no quisieran tenerla. Es muy fácil juzgar a los demás cuando damos por sentados nuestros privilegios.
1 K 15
Ripio #5 Ripio
Si esto es noticia es que algo va muy muy mal.
En España hay docenas de miles de familias asfixiadas con hijos estudiando.
¿Este es especial por ser gitano?
1 K 33
Aguarrás #12 Aguarrás *
#5 Pues si. Y tú, con o sin hijos, agobiado o no a callar y a cotizar.
Mientras muchos lostos a vivir de la sopa boba mientras tienen sus "negocietes" off the record. ¬¬
Muy poco control es lo que hay sobre a quién se da el dinero y lo poco que hacen por trabajar por su cuenta y en blanco.
0 K 13
arturios #14 arturios
#5 Pues no se por qué debería ser especial por ser gitano, cuando mi hija era adolescente tenía una amiga gitana cuyo padre, gitano, era ingeniero y su madre, gitana, era abogado, claro que en Vitoria se han integrado desde hace varias décadas, no así en otros sitios y no por que no puedan.
0 K 11
Graffin #2 Graffin
Sin intención de quitarle ningún mérito, muchísimos chinos estudian ingenierías mientras ayudan a sus padres en bazares y demás desde que son capaces de hablar.
Eso si, la cultura china tiene un enfoque diametralmente opuesto al de la cultura gitana en cuanto a las carreras profesionales.
2 K 31
arturios #11 arturios
#2 "la cultura china tiene un enfoque diametralmente opuesto al de la cultura gitana en cuanto a las carreras profesionales."
0 K 11
#7 tpm1
"José no siente que, por ser gitano y de La Mina, haya tenido que sortear más escollos para aspirar a ser ingeniero."

No hay más palabras, señoría.
0 K 9
Format_C #1 Format_C
No se porque mi mente leía gaditano
0 K 7
SegarroAmego #6 SegarroAmego
Me alegra la noticia, pero no me puedo creer que después de 500 años sea él el primero
0 K 7
#4 encurtido
Es estupendo su caso y hay que animar a que más sigan este ejemplo.

Pero entre los no gitanos, habrá cientos de miles de ingenieros que eran igual de pobres. En mi pueblo sin ir más lejos, muchos hemos tenido padres que eran jornaleros de los de 50€/día en negro por 10 o más horas y fuimos a la universidad. Los gitanos normalmente no llegaban a la ESO y los que llegaban al bachillerato son contados que no sabría decir más de 2 ahora mismo.

Sin duda hay un problema de pobreza en este colectivo, pero también cultural.
0 K 7
#16 Borgiano
Sus padres no, pero todos los de la edad del chaval sí la tuvieron y la desaprovecharon.
0 K 7
#13 PendergastAloysius
Después de más de 500 años iba siendo horas.
0 K 6

