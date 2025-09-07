edición general
Primer español que gana un campeonato de rallies sin tener carnet de conducir

Gil Membrado, el campeón más joven: se gradúa en el Nacional de Tierra con sólo 17 años

victorjba #1 victorjba
Fuera de los tramos hay que respetar las normas de tráfico y conduce el copiloto.
#2 R2dC
Yo gané el campeonato en el Collin McRae Rally antes de ser mayor de edad :foreveralone:
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Curiosamente, yo también gané mi primera multa de tráfico a esa edad, y tampoco tenía carnet.
#3 me_gusta_tocar_tetas
Los que suelen conducir muy bien sin tener carné y con 14 años los conozco bien.
