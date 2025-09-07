·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10669
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
8625
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
4375
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
4374
clics
La bici de Benjamín
4172
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
más votadas
439
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
373
Según la DEA el 0% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Venezuela
569
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
346
Identificado el cuarto integrante del comando ultra que atentó contra el periodista de Diario Red
330
Veterano estadounidense rompe el silencio sobre los crímenes de guerra israelíes [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
34
clics
Primer español que gana un campeonato de rallies sin tener carnet de conducir
Gil Membrado, el campeón más joven: se gradúa en el Nacional de Tierra con sólo 17 años
|
etiquetas
:
rally
,
campeon
1
1
0
K
24
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
victorjba
Fuera de los tramos hay que respetar las normas de tráfico y conduce el copiloto.
1
K
33
#2
R2dC
Yo gané el campeonato en el Collin McRae Rally antes de ser mayor de edad
0
K
12
#4
Jointhouse_Blues
Curiosamente, yo también gané mi primera multa de tráfico a esa edad, y tampoco tenía carnet.
0
K
12
#3
me_gusta_tocar_tetas
Los que suelen conducir muy bien sin tener carné y con 14 años los conozco bien.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente