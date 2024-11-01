El primer detector de terremotos del mundo, inventado en China hace 2.000 años [Eng]  

Cada una de sus ocho cabezas de dragón (una combinación de número y criatura que, en China, difícilmente podría ser más auspiciosa) sostiene una bola; cuando el suelo se estremece, el dragón que apunta hacia el epicentro del terremoto deja caer su bola en la boca de uno de los sapos decorativos que aguardan abajo. En una ocasión, según consta en la historia, «detectó un terremoto a 650 kilómetros, o 400 millas de distancia, que no se sintió en el lugar del sismoscopio». Nada mal considerando que ni Zhang había oído hablar de las placas tectoni