Primer atlas de la desertificación en España: más del 40% del territorio está amenazado  

El primer Atlas de la Desertificación de España (ADE), coordinado por especialistas de la Universidad de Alicante (UA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y presentado este jueves en Alicante, señala que 206.217 kilómetros cuadrados del país sufren este tipo de degradación que conduce a la pérdida total de suelo útil para la ecología y la agricultura, lo que supone el 60,9% de las zonas áridas y el 40,9% del conjunto de territorio español.