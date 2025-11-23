Los primates son también víctimas de las guerras, unos 300 se encuentran en rehabilitación por la guerra del Congo

El centro de Lwiro, que tiene un presupuesto anual de unos 35.000 dólares, provenientes de subvenciones y aportaciones de particulares, trabaja en rehabilitar a primates rescatados, con el fin de poder reintroducirlos en la selva. Así lo explica su directora, Itsaso Vélez del Burgo, miembro de la ONG Coopera, cuya sede central está en Logroño y que coordina el apoyo técnico y financiero en este centro. El centro acoge actualmente a unos 130 chimpancés y unos 140 monos, rescatados por las autoridades congoleñas de situaciones de caza furtiva.