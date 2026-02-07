Presupuestos que no se cumplen, Pueblo que se olvida…

Leo en la prensa los datos de inejecución de los Presupuestos de Canarias (2.376 millones de euros en sus primeros dos años, y a añadir los no ejecutados en 2025 cuando se tengan datos). Leo también la más que probable pérdida de 500 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y no puedo dejar de pensar en qué hemos hecho para merecer unos Gobernantes tan ineptos para con los recursos de todos…