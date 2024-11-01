edición general
2 meneos
26 clics

Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Los funcionarios comprobaron que uno de los barrotes de la celda estaba prácticamente arrancado por un extremo

| etiquetas: fuga , rapero , sueco , marbella
1 1 0 K 15 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 15 actualidad

menéame