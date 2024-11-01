edición general
Las presiones logran que el Brava Madrid condene el genocidio en Palestina

Las presiones de artistas y consumidores han provocado que los organizadores del festival Brava Madrid condenen por fin el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Eso no les exime de la obligación de devolver el dinero de las entradas a los consumidores que ya no quieren asistir, alegando la caída de determinados artistas del cartel. Ojalá salga del negocio el fondo de inversión pro si0nista KKR, vinculado a la empresa organizadora del Brava.

#6 Leon_Bocanegra *
Pero no le deis de comer al troll recién creado!
lobotomico2 #10 lobotomico2 *
"Esto que estan viendo, es el mundo de la cultura"

En ese momento salen unos bailando y otros en unos coches de choque.

La cultura en RTVE.
MellamoMulo #12 MellamoMulo
#10 sí a mí también me han faltado unos buenos toros ahí :roll:
#1 anti_comunista *
La izquierda repugnante nos quieren hacer creer que están afectados por el genocidio de Gaza, mientras que llevan disfrutando y justificando el hambre y la miseria de Cuba desde hace 60 años. No se puede ser más ruin e hipócrita.
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 se te pira, eh?
#3 anti_comunista
#2 La verdad duele
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 lo mismito sin duda...
#5 anti_comunista
#4 Es el sufrimiento y desesperación de dos pueblos distintos. Claro que es lo mismo. Con uno la izquierda dice estar sufriendo, mientras que con otro se pajea
MellamoMulo #7 MellamoMulo
#1 no se te entiende bien entre tanto sollozo xD
DDJ #8 DDJ *
#1 Hay opiniones que no dependen de ser de izquierdas o ser de derechas, eso de separar todo en algo de izquierda o algo de derechas viene impulsado por los que quieren crear una polarización buscando el reconocimiento de uno de esos polos. Nadie debería opinar sobre algo porque los que tengan altavoces digan "somos de izquierda así que tenemos que apoyar A", ni, "somos de derechas así que tenemos que apoyar B"
#11 anti_comunista
#8 Sí, al final todo se resumen a eso. No es el qué, sino el quién. No importa que seas de derecha o de izquierdas. Estarás en contra de un genocidio o de una dictadura miserable no en función de quién la ideología de quien ejecute.
SMaSeR #9 SMaSeR *
#1 Apenas no es uno de los paquete estrella para lunas de miel que te ofrecen en "Viajes el Corte Ingles". Habria que ver quien saca tajada realmente en Europa beneficiándose de la situación Cubana.

A sii!!!; las cadenas hoteleras como Meliá!!, todo muy comunista xD.
