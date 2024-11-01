Las presiones logran que el Brava Madrid condene el genocidio en Palestina

Las presiones de artistas y consumidores han provocado que los organizadores del festival Brava Madrid condenen por fin el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Eso no les exime de la obligación de devolver el dinero de las entradas a los consumidores que ya no quieren asistir, alegando la caída de determinados artistas del cartel. Ojalá salga del negocio el fondo de inversión pro si0nista KKR, vinculado a la empresa organizadora del Brava.