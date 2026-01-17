edición general
La presión vecinal frena una piscina turística junto a una escuela infantil en Valencia

Las vallas colocadas desde primera hora, el asfalto todavía húmedo de la noche, los papeles plastificados anunciando el vado especial y una calle que, aun dormida, parecía saber que algo estaba a punto de suceder. La grúa tenía permiso, horario y objetivo. La calle Ramón de Castro, estrecha y protegida, esperaba la llegada de una maquinaria de grandes dimensiones que debía ocuparla durante horas. Y el barrio, esta vez, no miraba hacia otro lado.

etiquetas: turismo , valencia
2 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
La invasión del turismo que nos quita los comercios, casas, barrios mientras te señalan al árabe, marroquí

Tremenda la estafa, hay que difundir cambio climático en redes para sacar a los guiris y turistas, la reconquista de España!
1 K 30
antesdarle #2 antesdarle
Bravo por esos vecinos.
0 K 12

