La presión vecinal frena una piscina turística junto a una escuela infantil en Valencia

Las vallas colocadas desde primera hora, el asfalto todavía húmedo de la noche, los papeles plastificados anunciando el vado especial y una calle que, aun dormida, parecía saber que algo estaba a punto de suceder. La grúa tenía permiso, horario y objetivo. La calle Ramón de Castro, estrecha y protegida, esperaba la llegada de una maquinaria de grandes dimensiones que debía ocuparla durante horas. Y el barrio, esta vez, no miraba hacia otro lado.