El presidente de Siria concede por primera vez la ciudadanía y derechos lingüísticos a la minoría kurda

Ahmed al-Sharaa, que dirige el Gobierno sirio desde la caída de Bashar al-Assad, dictó un decreto que otorga por primera vez la ciudadanía a la minoría kurda en el país, que administra y controla de manera autónoma dos provincias en el norte y este del país. El decreto también declara al kurdo —un grupo de dialectos hablados por este grupo— como lengua nacional. El gesto llega tras violentos choques entre fuerzas del gobierno y las milicias controladas por el grupo en Alepo.

#1 NoMeVeas *
"El presidente Sirio"
Es literalmente un dictador, lol
#3 NoMeVeas *
#1 Añado: Cuando haya que tumbar el sistema, hay que quemar medios de propaganda como este, son la primera herramienta de esclavitud y la mas fuerte, pues controlan nuestras mentes o nuestra forma de ver el mundo (a su beneficio)
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Si solo fuera un dictador, es un asesino de Al Qaeda, con traje ahora.
woody_alien #5 woody_alien
#1 Ya sabes como van las notas de prensa:
- El régimen chino
- El régimen de Maduro
- El régimen de los ayatolahs
- El excelentísimo presidente sirio.
- El bienamado y nunca bien ponderado presidente Net&Yahoo.
#7 NoMeVeas *
#5 Ya, y es que aún estando vacunado contra las formas de los medios de propaganda, es increíble como te la pueden colar si no estas atento y no le das una segunda leída. Creo que es hasta biológicamente cierto que los primeros segundos de recibir una información somos muy crédulos, muchos se quedan ahí por lo que se ve.
eltxoa #6 eltxoa
#1 Llaman dictador a cualquiera salvo a los que de verdad lo son.
Jakeukalane #2 Jakeukalane
El líder de Al Qaeda en Siria, Joulani.
Así mejor.
io1976 #8 io1976
Ayer rebanacuellos, hoy freedom fighters, mañana premio nobel de la paz.
