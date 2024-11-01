edición general
El presidente de RTVE se enfrenta a Vox por acusar a la cadena pública: "Confunden odio con libertad de expresión"

“Odio no es condenar el franquismo y la represión y decir que fue una etapa de reconstrucción, como dijo su compañero, el señor Mariscal. Odio es deshumanizar a los inmigrantes y a los menores que llegan a nuestro país en estado de necesidad. Odio es pedir también que se ilegalicen a todos los partidos políticos que no comparten la misma idea de España que podemos tener el resto, y no consiguieron ni siquiera el apoyo del Partido Popular en la votación. Odio también es pedir el cierre de los medios de comunicación..."

Yo tambien estaria confundido llenando las cadenas privadas y alguna publica de xenofobos y nazis y mintiendo sobre la realidad para vender alarmas y meter miedo.
Se les da pie y luego te cogen la perna.
