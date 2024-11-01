edición general
26 meneos
95 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
El presidente del Gobierno de España ha intervenido en el Foro de Líderes Mundiales en la Universidad de Columbia

El presidente del Gobierno de España ha intervenido en el Foro de Líderes Mundiales en la Universidad de Columbia  

Sánchez ha tocado temas clave que han puesto a España como uno de los países del mundo que más cuida a su ciudadanía. Asimismo, voces de foros internacionales señalan a Pedro Sánchez como el bastión mundial de la izquierda, e incluso se plantea su posible candidatura al próximo Premio Nobel de la Paz.

| etiquetas: pedro , sánchez , foro , líderes , universidad , columbia
21 5 7 K 131 politica
19 comentarios
21 5 7 K 131 politica
Comentarios destacados:    
dunachio #1 dunachio
Imaginad a Perro Sánchez con el Premio Nobel de la Paz. Solo por ver a Ayuso, Feijóo, Ana Rosa Quintana e Iker Jiménez echando espuma por la boca, pagaría porque se lo diesen. Los pepesunos implosionarían.
17 K 202
sotillo #2 sotillo
#1 Joder pero que es lunes y acaba de entrar el otoño, solo por esto verás mañana los lloros
3 K 28
#10 Celsar
#2 te juro que no sé porque tienes un voto negativo mío...
0 K 11
johel #3 johel *
#1 Esos pagan (con tu dinero) para que no se lo den. Teniendo en cuenta a cuanto cotiza el nobel de la paz despues de Carter, Al Gore y Obama, es mas que probable que acepten el dinero.
0 K 11
#6 Celsar
#1 exactamente así.
Pongo pasta aunque sea solamente candidato, estoy deseando leer que el Nobel de la paz es ETA y se lo dan a comunistas como Nelson Mandela.
0 K 11
hijolagranputa #12 hijolagranputa
#1 Pues la llevan clara porque la única estrategia posible sería desvirtuar al premio y a la organización en sí misma. Podrían buscar a otros premios a los que se los han dado sin merecerlo. Tendrían que comparar méritos y todo eso les conduciría indefectiblemente a una pérdida de apoyos por la parte de la ciudadanía que tendría que pensar para seguirles el hilo. Precisamente la misma ciudadanía de la que se aprovechan y precisamente por la misma razón y el mismo motivo: no les gusta pensar y por eso acaban en el PP y en el VOX.
0 K 10
#13 diablos_maiq
#1 ¿a quién tendrá que bombardear?
0 K 10
Ka1900 #15 Ka1900
#1 Y no te olvides de Trump...le daría el ictus final....
1 K 21
#16 solojavi
#1 No olvidemos la cara de taco, que lleva tiempo intentando hacer méritos para conseguirlo
0 K 11
#17 DonaldBlake
#1 Sabes perfectamente que no lo dices por ver a esos echando espuma por la boca, más bien, por unos cuantos conocidos y allegados tuyos xD xD xD xD
0 K 8
Kmisetas #9 Kmisetas
Lo de Sánchez en Columbia es como llevar a un trilero a dar clase de matemáticas: vende humo, se inventa cifras y se cuelga medallas ajenas. Que hablen de Nobel de la Paz mientras España encabeza paro juvenil, deuda disparada y récord de inmigración ilegal es el mejor chiste académico desde que la PSOE aprobó masters en fotocopias.
3 K 26
vicus. #5 vicus. *
Ahora pon tú a Frijolito allende los mares echando pestes de España, largando a los cuatro vientos que España va mal por que la gobierna un dictador social comunista bolivariano con la altura de los terroristas de la ETA, como traidor que es a su país. No hay color, quitas a Perro Sanxe y es la nada absoluta. Hay Perro Sanxe para rato largo.
0 K 20
tetepepe #11 tetepepe
#5 ...Y en riguroso castellano, el único idioma que es capaz de chapurrear este inútil.
0 K 7
Andreham #7 Andreham
Perro Sanche no puede ser el bastion de la izquierda global porque es una persona de derechas que pertenece a un partido de derechas.

A menos que la "izquierda" sea un centro derecha populista, entonces sí.

Segunda vez que alguien suelta el "buzz" para nombrarlo nobel de la paz, me pregunto si realmente habrá algo por ahí o simplemente alguien ha pillado una linde y no la suelta.
1 K 12
#4 laruladelnorte
Todo son malas noticias para el PP es que no ganan para disgustos.
0 K 10
#14 wictor69
No lo ganará, hay demasiados intereses en contra pero si se diera joder que risa
0 K 7
EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#14 Y aparte de eso, que no lo merece.
0 K 12
#19 wictor69
#18 quizá no lo merezca pero desde Nelson Mandela pocos son los premiados que lo merecían
0 K 7

menéame