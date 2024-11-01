El presidente del Gobierno de España ha intervenido en el Foro de Líderes Mundiales en la Universidad de Columbia  

Sánchez ha tocado temas clave que han puesto a España como uno de los países del mundo que más cuida a su ciudadanía. Asimismo, voces de foros internacionales señalan a Pedro Sánchez como el bastión mundial de la izquierda, e incluso se plantea su posible candidatura al próximo Premio Nobel de la Paz.
Pongo pasta aunque sea solamente candidato, estoy deseando leer que el Nobel de la paz es ETA y se lo dan a comunistas como Nelson Mandela.
A menos que la "izquierda" sea un centro derecha populista, entonces sí.
Segunda vez que alguien suelta el "buzz" para nombrarlo nobel de la paz, me pregunto si realmente habrá algo por ahí o simplemente alguien ha pillado una linde y no la suelta.