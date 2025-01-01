edición general
El presidente del Gobierno coordina la respuesta estatal contra 19 incendios activos con apoyo europeo y despliegue sin precedentes

Pedro Sánchez ha analizado la crisis en una reunión del CECOD y visitará las zonas más afectadas a partir de este domingo. El Gobierno moviliza 1.400 militares y 5.000 agentes ante la emergencia forestal mientras llegan aviones italianos a Salamanca

ur_quan_master #1
No me creo nada. A ver qué dice Feijóo...
#6 mancebador
#1 Solo lleva una semana de retraso, corred, corred a aplaudirle. xD
ur_quan_master #10
#6 ¿ Feijóo? Tiene mucho más retraso que una semana.
plutanasio #2
Sólo ha tardado una semana en aparecer.
#8 PerritaPiloto
#3 Solo de los medios que dependen del gobierno central, a saber, la UME y bajo su mando operativo está el grupo 43 del Ejercito del Aire.

#2 Para algo está el ministerio de Defensa. De Sánchez voy a decir lo mismo que de los presidentes autonómicos. Si hay un vicepresidente que está disponible y los que coordinan la emergencia saben a quien contactar cuando necesitan un alto cargo político que firme una petición de colaboración no veo ningún problema. Los vicepresidentes (y tenientes de…   » ver todo el comentario
Lamantua #11
Algún meneante defensor de politicuchos de mierda, hoy empleados del y para el pueblo sabe si estos tienen prohibido colaborar como voluntarios apagando incendios..? Es para un amigo.
dick_laurence #12
Mae mía, veo la foto que acompaña la noticia y no puedo pensar más que en como trabaja el presi...
platypu #7
Gracias Pedro, eres el mejor
alcama #3
¿ Entonces tiene competencias o no ?
#4 elyari
#3 ¿Dónde ves que ponga que el gobierno central ha asumido el mando de la situación o que haya declarado nivel 3 de alerta? Se trata de ayudar en la coordinación de las diferentes ayudas y aunar esfuerzos, faltaría más.
#5 Leon_Bocanegra
El Gobierno moviliza 1.400 militares y 5.000 agentes ante la emergencia forestal mientras llegan aviones italianos a Salamanca

Y si necesitan más ayuda que la pidan. Pongo el más en negrita a ver si los mamarrachos astroturfers de la derechusma se enteran de una vez .
#9 Leon_Bocanegra
Vaya, se me ha ofendido el @mancebador. Lastima que no se haya ofendido tb con toda la mierda que están vomitando hoy en meneame alcama , sandilo y Manolo tenazas con la pasividad de los @admin.
Seguramente al tal mancebador no le desagrada deglutir esa basura que vomitan los mamarrachos de derechas.
