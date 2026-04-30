El presidente de la FIFA confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026 y despejó los rumores de Italia como su reemplazante

En el marco del 76° Congreso, Gianni Infantino oficializó que el seleccionado asiático disputará todos sus partidos en los Estados Unidos, a pesar de la persistente tensión internacional provocada por la guerra desatada en Medio Oriente desde el 28 de febrero. Esta decisión despejó las especulaciones sobre una eventual reubicación de los encuentros —al punto que propusieron a Italia como el reemplazante— y reafirmó el calendario previsto por el organismo rector del fútbol mundial.