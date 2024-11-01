edición general
El presidente español, Pedro Sánchez, cesa a la ministra Belarra, que defendió a Palestina y pidió detener a Netanyahu (hemeroteca)

El presidente del Gobierno de España, el socialdemócrata Pedro Sánchez, ha anunciado el cese de la ministra de Derechos Sociales y líder del partido de izquierdas Podemos, Ione Belarra, que en las últimas semanas había destacado por su defensa del pueblo palestino y que había calificado de “genocidio” y “crímenes de guerra” las acciones de Israel en la Franja de Gaza. La ministra ahora cesada fue la primera de toda Europa en acudir a una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino y de condena hacia Israel...- Hemeroteca -

cocolisto
Nunca es tarde y si Sánchez apoya a Palestina aunque sea de boquilla,no está mal recordar el papel que unos y otros han jugado.

skaworld
#1 Si te pones tiquismiquis a mirar la inmensa mayoria de la trayectoria de Podemos, puedes ver la sombra de Anguita... Donde todo el mundo reconoce que vaya, pos efectiviwonder lo que camina como pato, grazna como pato y nada como pato resultó ser... un pato. Pero en el momento nooo locuras de perroflauta feminazi.
Eso si, de lo de darles ahora tu apoyo cuando se ha visto el pastel tampoco, porque ya no es lo mismo... ahora son malos. Hasta dentro de 5 o 6 años que ya les volveremos a dar la razon y vuelta al cliclo

reivaj01
#1 Aceptamos barco, pero remarcando que es sólo de boquilla y para ganar unas elecciones.
No todos los políticos son iguales.
El otro día en la vuelta pudimos ver a Ione y a Irene en primera línea de la manifestación, ¿Dónde estaban los de la cúpula del PSOE?, porque de sus bases si que había gente.

Sandman
Un poco sensacionalista lo de que fue cesada. Se acabó la legislatura y cesó el Gobierno entero. Belarra no fue elegida ministra en la siguiente legislatura igual que les pasó a otros.

MetalAgm
#5 No fue elegida por que a Sumar le dictaron la ruta a seguir desde el PSOE si querian entrar en el gobierno... Y basicamente el PSOE le dijo a Sumar que no hay sitio para tantos en el lejano oeste... o Sumar o Podemos y Sumar eligio sacrificar a Podemos para entrar en el gobierno...

tierramar
Le cesa porque es carismatica, es LIDER, y le puede hacer sombra. Belarra sigue hablando, diciendo verdades como puños (menos en el tema de la violencia de genero, que os falta conocimientos)

omega7767
los honestos que llevan desde día uno llamando al genocidio genocidio

no todos son iguales

Leconnoisseur
Hasta un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día

veratus_62d669b4227f8
Venga, su minutito de protagonismo, que estan muy olvidaos.....a otorgarse otra puta medallita. Pues muy bien si fue la primera y que?. Muchos antes que ella tambien habian protestado muchos otros. En lugar de felicitarse por el cambio de rumbo del gobierno , o mas bien porque ese cambio de rumbo teorico se haya convertido en practico , es mejor recordar los malos que fueron otros y lo buenos qie fueron ellos. Pero que puta obsesion con el protagonismo y los egos teneis joder!.

Macnulti_reencarnado
Como pollos sin cabeza.

xavigo
Correlación no implica causalidad. Más cuando forma nuevo gobierno.

PijoProgre
Cesó el gobierno entero al agotarse la legislatura. La cheposfera como siempre contando milongas.


