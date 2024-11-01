El presidente español, Pedro Sánchez, cesa a la ministra Belarra, que defendió a Palestina y pidió detener a Netanyahu (hemeroteca)

El presidente del Gobierno de España, el socialdemócrata Pedro Sánchez, ha anunciado el cese de la ministra de Derechos Sociales y líder del partido de izquierdas Podemos, Ione Belarra, que en las últimas semanas había destacado por su defensa del pueblo palestino y que había calificado de “genocidio” y “crímenes de guerra” las acciones de Israel en la Franja de Gaza. La ministra ahora cesada fue la primera de toda Europa en acudir a una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino y de condena hacia Israel...- Hemeroteca -
| etiquetas: pedro sánchez , cese , ministra belarra , netanyahu
Eso si, de lo de darles ahora tu apoyo cuando se ha visto el pastel tampoco, porque ya no es lo mismo... ahora son malos. Hasta dentro de 5 o 6 años que ya les volveremos a dar la razon y vuelta al cliclo
No todos los políticos son iguales.
El otro día en la vuelta pudimos ver a Ione y a Irene en primera línea de la manifestación, ¿Dónde estaban los de la cúpula del PSOE?, porque de sus bases si que había gente.
no todos son iguales