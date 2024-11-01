El presidente español, Pedro Sánchez, cesa a la ministra Belarra, que defendió a Palestina y pidió detener a Netanyahu (hemeroteca)

El presidente del Gobierno de España, el socialdemócrata Pedro Sánchez, ha anunciado el cese de la ministra de Derechos Sociales y líder del partido de izquierdas Podemos, Ione Belarra, que en las últimas semanas había destacado por su defensa del pueblo palestino y que había calificado de “genocidio” y “crímenes de guerra” las acciones de Israel en la Franja de Gaza. La ministra ahora cesada fue la primera de toda Europa en acudir a una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino y de condena hacia Israel...- Hemeroteca -