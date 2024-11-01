edición general
El presidente de la Cámara (EEUU) pide al Partido Demócrata que evite el cierre del Gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Mike Johnson, ha pedido colaboración al Partido Demócrata para que ayude a evitar un cierre del Gobierno.

2 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
No tenían tantos miramientos cuando llevaron al límite a los demócratas hace bien poco
themarquesito #2 themarquesito *
#3 A ver lo que tardan Hakeem Jeffries y Chuck Schumer en rendirse para que las instituciones sigan funcionando
