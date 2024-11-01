La presidenta de las Corts Valencianes de Vox paga un sueldo al responsable de pactos con el PP en Murcia: "Viene poco a la oficina"

Antonio José Candel Cano figura como personal eventual con una categoría A2 y una retribución de unos 63.000 euros brutos anuales desde que la presidenta Llanos Massó lo puso en nómina como personal eventual en 2024 a pesar de que realiza labores orgánicas para el partido en Murcia, donde reside
Seguro que si, la clave del éxito es el esfuerzo y el sacrificio, mantra tatuado en la mente del pobre pero digno que quería lo mejor para su hijo.
¡Y UNA MIERDA!.
Es que no hay ni uno que no tenga una mancha.