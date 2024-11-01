edición general
La presidenta de las Corts Valencianes de Vox paga un sueldo al responsable de pactos con el PP en Murcia: "Viene poco a la oficina"

Antonio José Candel Cano figura como personal eventual con una categoría A2 y una retribución de unos 63.000 euros brutos anuales desde que la presidenta Llanos Massó lo puso en nómina como personal eventual en 2024 a pesar de que realiza labores orgánicas para el partido en Murcia, donde reside

devilinside #1 devilinside
¿Y se extrañan? Es de Vox, la España que madruga
5
sotillo #5 sotillo
#1 Pues parece que su estilo de vida atrae fuertemente a los agricultores y ganaderos españoles
2
devilinside #6 devilinside
#5 Normal. Esos sí que tienen que estar hasta los cojones de madrugar de verdad
0
Aguarrás #4 Aguarrás *
Y tú, el hijo de el del taller, la costurera, el camarero, la sirvienta... ¡Estudia y esfuérzate! Nos decían.
Seguro que si, la clave del éxito es el esfuerzo y el sacrificio, mantra tatuado en la mente del pobre pero digno que quería lo mejor para su hijo.
¡Y UNA MIERDA!. :ffu:
2
#3 laruladelnorte
Un diputado de Vox en València plagió para una iniciativa parlamentaria textos de una alumna de la que era profesor

Es que no hay ni uno que no tenga una mancha. >:-(
3
johel #2 johel
Que miren a ver, por el perfil seguro que tambien es liberado de ccoo y no sabe ni donde esta la oficina.
2
PaulDurden #7 PaulDurden
#2 Yo creo que antes era del PP.
0

