Presentación del libro "PCE(r) - 50 años de resistencia" por Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas)

La presentación del libro "PCE(r) 50 años de Resistencia” en la VII Edición Feria Libro Fanzine Material Político en Merkatua de Portugalete a cargo de Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas) Secretario General del PCE(r).
| etiquetas: comunismo , china , manuel , camarada arenas , pce(r) , libro , españa , fasc
"Manuel Pérez, ‘camarada Arenas’, tras salir de prisión: “Cordón trató de escaparse, se cayó y se mató”"
Ya en el titular sale hablando del GRAPO, pero seguro que esa información la sabe porque la ha leído en un periódico.
Arenas nunca ha negado haber estado en contacto directo con miembros del GRAPO, lo que niega es haber formado parte de ese grupo y menos aún de haberlo liderado. Todo apunta a un montaje institucional que sirviera de excusa para poder acusarlo y encarcelarlo por ser un revolucionario
Y si no, nos enfadamos
O
Lo de Checoslovaquia tampoco era para tanto
Algunos recuerdos tengo de ellos en mi adolescencia y, bueno....