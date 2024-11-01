edición general
Presentación del libro "PCE(r) - 50 años de resistencia" por Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas)

Presentación del libro "PCE(r) - 50 años de resistencia" por Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas)

La presentación del libro "PCE(r) 50 años de Resistencia” en la VII Edición Feria Libro Fanzine Material Político en Merkatua de Portugalete a cargo de Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas) Secretario General del PCE(r).

etiquetas: comunismo , china , manuel , camarada arenas , pce(r) , libro , españa , fasc
#4 poxemita
#3 claro, porque la gente que se enfrenta a la cárcel siempre dice la verdad.

"Manuel Pérez, ‘camarada Arenas’, tras salir de prisión: “Cordón trató de escaparse, se cayó y se mató”"

Ya en el titular sale hablando del GRAPO, pero seguro que esa información la sabe porque la ha leído en un periódico.
Grymyrk #5 Grymyrk *
#4 La gente puede mentir o decir la verdad independientemente de que se enfrente a la cárcel o no. Lo que no tiene sentido entonces es que mantenga el mismo discurso aun después de haber sido condenado y cumplido la condena íntegra. ¿Para qué iba continuar supuestamente mintiendo? No tiene sentido ninguno

Arenas nunca ha negado haber estado en contacto directo con miembros del GRAPO, lo que niega es haber formado parte de ese grupo y menos aún de haberlo liderado. Todo apunta a un montaje institucional que sirviera de excusa para poder acusarlo y encarcelarlo por ser un revolucionario
#7 poxemita
#5 y por eso puede seguir diciendo que no es del GRAPO, para seguir vendiendo que él es la víctima y el estado es malo.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 Menudo zasca xD
#1 poxemita
Otro hombre de paz, miembro de un grupo que mató más en democracia que durante el franquismo.
Grymyrk #3 Grymyrk
#1 El camarada Arenas ha declarado que nunca formó parte de los GRAPO y no se ha visto ninguna prueba que desmienta su testimonio: www.elsaltodiario.com/memoria-historica/manuel-perez-camarada-arenas-s
Magog #2 Magog
Yo habría puesto debajo del título una coletilla tipo:
Y si no, nos enfadamos
O
Lo de Checoslovaquia tampoco era para tanto

Algunos recuerdos tengo de ellos en mi adolescencia y, bueno....
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Un libro que habla de como una pandilla de idiotas perdieron 50 años de su vida
