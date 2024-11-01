edición general
Presentación y debate en la Comisión de Cultura del Congreso de la ILP "No es mi cultura" para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia  

Tras recopilar 715.606 firmas, superando las 500 mil exigidas, la iniciativa legislativa popular (ILP) de la plataforma "No es mi cultura" se presenta en la Comisión de Cultura, paso preliminar a que se debata en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de retirar a la tauromaquia la protección legal como "Patrimonio Cultural" devolviendo a municipios y autonomías la libertad de prohibirla.

7 comentarios
mikhailkalinin
Otra ILP para impedir que la tauromaquia sea sostenida por fondos públicos y se acabó la barbarie.
1
javierchiclana
#2 ¿Otra? Que yo sepa sólo ha habido una... ésta.
0
mikhailkalinin
#3 Es el siguiente paso. Tenemos que colar las cosas sin que se note.
0
javierchiclana
#2 #3 Perdón te entendí mal.
0
Veo
#2 Las ILPs no van a ningún sitio legislativamente. Yo la he firmado pero no creo que se apruebe.
Menos otra que vaya directa a la linea de flotación. Al final la tauromaquia vive del presupuesto de las concejalías de festejos de los pueblos... un poco como Leticia Sabater.
0
javierchiclana
A partir del minuto 12 empieza lo interesante.
0
fareway
El facherío entiende mucho de cuernos y como en casa ni meten miedo, ni meten nada, se tienen que expandir metiendo banderillas y rejones a un animal indefenso. Cobardes de mierda, fachas de mierda, comedme todos el rabo y las dos orejas.
0

