Presentación y debate en la Comisión de Cultura del Congreso de la ILP "No es mi cultura" para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia  

Tras recopilar 715.606 firmas, superando las 500 mil exigidas, la iniciativa legislativa popular (ILP) de la plataforma "No es mi cultura" se presenta en la Comisión de Cultura, paso preliminar a que se debata en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de retirar a la tauromaquia la protección legal como "Patrimonio Cultural" devolviendo a municipios y autonomías la libertad de prohibirla.