La presa, competencia de la Generalitat Valenciana, desbordó el 29-O provocando una avenida de la que no avisó Emergencias y en la que murieron un padre y su hijo

La presa de Buseo, la única de competencia autonómica en la Comunitat Valenciana, incumplía la normativa de seguridad el día de la dana del 29 de octubre de 2024. Aquella fatídica jornada, este embalse situado en el término municipal de Chera se desbordó provocando una avenida de la que Emergencias de la Generalitat no avisó a la población y que causó la muerte de un padre y su hijo que se encontraban en su casa de Sot de Chera, aguas abajo de la infraestructura hidráulica.