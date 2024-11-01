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Preparándonos para lo peor [en]

Israel necesita un estado de guerra permanente para justificar su existencia como Estado étnico expansionista. El día que libre su última guerra será el día en que deje de existir. La administración Trump, estancada en una derrota estratégica, podría aumentar los costes de futuros desafíos. Quienes se quedan estancados en un modo de análisis de «actor racional» pueden suponer que la amenaza tácita de Trump de usar armas nucleares es fanfarronería, o una estrategia de loco, y no una «señal» real.

| etiquetas: capitalismo contemporáneo , petróleo , política económica
20 3 1 K 287 politica
3 comentarios
20 3 1 K 287 politica
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"El día que libre su última guerra será el día en que deje de existir"

Ojala sea pronto :roll:
3 K 44
#3 atrompicones
"Trump hace declaraciones bárbaras y delirantes, y sus calculadas ambigüedades adormecen a la oposición. Quizás, insinúa, podría desatarse un genocidio nuclear. Quizás no, si provoca pánico en los mercados. Pero quizás lo haga de todos modos. Hay una sorprendente falta de protestas a la altura de la magnitud de la crisis. Al igual que los mercados, parece que deseamos que la situación desaparezca y que se reanude una barbarie más común y comprensible."
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menéame