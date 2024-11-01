Preparándonos para lo peor [en]

Israel necesita un estado de guerra permanente para justificar su existencia como Estado étnico expansionista. El día que libre su última guerra será el día en que deje de existir. La administración Trump, estancada en una derrota estratégica, podría aumentar los costes de futuros desafíos. Quienes se quedan estancados en un modo de análisis de «actor racional» pueden suponer que la amenaza tácita de Trump de usar armas nucleares es fanfarronería, o una estrategia de loco, y no una «señal» real.