edición general
16 meneos
339 clics
La preocupante respuesta de ChatGPT al pantear por qué es gratis

La preocupante respuesta de ChatGPT al pantear por qué es gratis

(...) Pero algunas de las respuestas que se reciben dan un poco de miedo, como la que ha compartido en la red social Threads la usuaria @leyyuhe, una joven tinerfeña. “Me encanta hablar con ChatGPT porque tiene respuesta para todo, hasta que le pregunté: ‘¿Cuál es el precio oculto que estamos pagando por tenerte gratis en un mundo en el que hay que pagar por todo?”, escribe en el post ...

| etiquetas: chatgpt , gratis , precio oculto
14 2 1 K 25 ocio
13 comentarios
14 2 1 K 25 ocio
Comentarios destacados:    
herlocksholmes #1 herlocksholmes *
#Te ahorro un click

Y esas formas son tres. La primera, con “tus datos y tus patrones”. La IA asegura que “pagas con información y con tiempo de interacción”, entrenando a la inteligencia artificial a través de “tus preguntas, la forma en la que escribes, tus intereses y dudas...”, lo que sirve para “mejorar el modelo”.

La segunda es con la “dependencia tecnológica”: “Si te acostumbras a pedirme de todo, poco a poco puedes dejar de ejercitar ciertas habilidades”, como buscar información,…   » ver todo el comentario
6 K 61
Anfiarao #2 Anfiarao
¿cómo a alguien le puede encantar hablar con chatgpt?
2 K 26
antesdarle #4 antesdarle
#2 pues hay bastantes jóvenes y no tan jóvenes que ya están reemplazando el psicólogo por el ChatGPT y no es coña.
0 K 7
tul #9 tul
#4 y asi les luce el pelo
1 K 15
Alt126 #5 Alt126
#2 Porque hay tanta gente que es incapaz de gestionar las relaciones humanas reales, que están encantadas con "hablar" con un ente inexistente que les dice que sí a todo.
2 K 32
#12 Einwanderer
#2 Es más interesante y tiene más personalidad que muchos humanos.
0 K 7
Khadgar #3 Khadgar
¿Hoy la IA razona en lugar de generar textos basándose en cual es la siguiente palabra más probable? :roll:
1 K 19
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#0

Te has comida una "l" en plantear.
0 K 15
Milmariposas #8 Milmariposas *
Aquel lema tan manido de los 70 del siglo pasado (Richard Serra dixit) "Si algo es gratis, el producto eres tú".
0 K 12
powernergia #7 powernergia
Por primera vez en la historia un salto tecnológico disruptivo que no aporta mejoras al ser humano.
0 K 11
#11 sald64059
Pantene proV
0 K 9
Alt126 #6 Alt126
Tampoco hay que ser una lumbrera para saber que una IA gratis se "alimenta" de tus interacciones y que, al igual que hacen Google y Microsoft dando "licencias de estudiante gratis" para sus suites ofimáticas, crear el hábito hace que en un futuro puedas cobrar por lo que te plazca si el usuario se ha olvidado de que puede hacerlo por otros medios realmente gratuitos, mas éticos y/o que le serán favorecedores en el futuro.
0 K 6
Entresijos #13 Entresijos *
Quizás en la generación Z y posteriores, los que hemos buscado direcciones en callejeros dudo que acabemos siendo dependientes.
0 K 6

menéame