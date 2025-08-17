La preocupante respuesta de ChatGPT al pantear por qué es gratis

(...) Pero algunas de las respuestas que se reciben dan un poco de miedo, como la que ha compartido en la red social Threads la usuaria @leyyuhe, una joven tinerfeña. “Me encanta hablar con ChatGPT porque tiene respuesta para todo, hasta que le pregunté: ‘¿Cuál es el precio oculto que estamos pagando por tenerte gratis en un mundo en el que hay que pagar por todo?”, escribe en el post ...
| etiquetas: chatgpt , gratis , precio oculto
Y esas formas son tres. La primera, con “tus datos y tus patrones”. La IA asegura que “pagas con información y con tiempo de interacción”, entrenando a la inteligencia artificial a través de “tus preguntas, la forma en la que escribes, tus intereses y dudas...”, lo que sirve para “mejorar el modelo”.
La segunda es con la “dependencia tecnológica”: “Si te acostumbras a pedirme de todo, poco a poco puedes dejar de ejercitar ciertas habilidades”, como buscar información,… » ver todo el comentario
Te has comida una "l" en plantear.