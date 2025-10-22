La prensa internacional sitúa a València en el centro de la "turismofobia"

Medios como The Sun, Daily Mail, Daily Express o Clarín recogen el enganchón entre vecinos y visitantes en la calle Danzas de Ciutat Vella y hablan del incidente como "símbolo" de las protestas que recorren España contra el turismo de masas. Y hasta diarios en francés como La Dépêche o el suizo Blick recogen el incidente para redundar en la idea de que la escena, con “insultos, empujones y gritos”, se ha convertido “en símbolo del hartazgo ante el exceso de turismo en España”.
| etiquetas: valencia , turismofobia , prensa internacional
nada de hablar inglés, nada de ser amables, etc etc. Si los salarios no suben pues hagamos que los precios bajen espantando a la demanda
Tu teoría está sesgada por tu forma de entender el mundo y lo poco que has salido de tu burbuja.
Los franceses son así porque son muy educados y que no les hablen con bonjour por delante se agrega a su personalidad fría y un poco de aires de grandesa y soberbia postcolonizadora/imperialista.
Sin embargo, tú sí lo haces bullying de forma intencionada . Un día te vas a encontrar un abuzón más grande que tú.
Si lo pecios bajan hay mucha gente con dinero dispuesto a comprar con precios bajos
Lo entiendo , es difícil de entender para muchos. La lógica formal es algo que debe practicarse o tu cerebro se atrofia.