La prensa internacional sitúa a València en el centro de la "turismofobia"

Medios como The Sun, Daily Mail, Daily Express o Clarín recogen el enganchón entre vecinos y visitantes en la calle Danzas de Ciutat Vella y hablan del incidente como "símbolo" de las protestas que recorren España contra el turismo de masas. Y hasta diarios en francés como La Dépêche o el suizo Blick recogen el incidente para redundar en la idea de que la escena, con “insultos, empujones y gritos”, se ha convertido “en símbolo del hartazgo ante el exceso de turismo en España”.