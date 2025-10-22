edición general
La prensa internacional sitúa a València en el centro de la "turismofobia"

Medios como The Sun, Daily Mail, Daily Express o Clarín recogen el enganchón entre vecinos y visitantes en la calle Danzas de Ciutat Vella y hablan del incidente como "símbolo" de las protestas que recorren España contra el turismo de masas. Y hasta diarios en francés como La Dépêche o el suizo Blick recogen el incidente para redundar en la idea de que la escena, con “insultos, empujones y gritos”, se ha convertido “en símbolo del hartazgo ante el exceso de turismo en España”.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Bravooooooo! grandes, di que sí
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#2 he entrado solo para felicitarte
valandildeandunie #5 valandildeandunie
Joder, ya era hora de que València fuese noticia por algo bueno.
alcama #1 alcama
Gracias a NPCMasacrado
#10 luckyy *
Los siguientes turismofobos seremos los madrileños por las políticas de la impresentable
oricha_1 #4 oricha_1
Pues parece que le vamos a ganar a los franceses a ser más mal educados y soberbios, solo que aquí somos más pobres.
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#4 Mi teoría es que los franceses son así para espantar a la gente de fuera y bajar los precios. Cosa que deberíamos copiar

nada de hablar inglés, nada de ser amables, etc etc. Si los salarios no suben pues hagamos que los precios bajen espantando a la demanda
oricha_1 #7 oricha_1
#6 son así para espantar a la gente de fuera y bajar los precios.
Tu teoría está sesgada por tu forma de entender el mundo y lo poco que has salido de tu burbuja.
Los franceses son así porque son muy educados y que no les hablen con bonjour por delante se agrega a su personalidad fría y un poco de aires de grandesa y soberbia postcolonizadora/imperialista.
Sin embargo, tú sí lo haces bullying de forma intencionada . Un día te vas a encontrar un abuzón más grande que tú.
Si lo pecios bajan hay mucha gente con dinero dispuesto a comprar con precios bajos
#8 beltraneja
#7 Eres una persona de verdad o un chatbot? Hay que revisar muchas cosas de tu discurso, entre ellas que no se entiende casi.
oricha_1 #11 oricha_1
#8 Es lo que tiene que no hablo en lenguaje meme o chistechorra, que es lo que más se utiliza por aquí. Ni chiste , ni insulto ni proclama politica.
Lo entiendo , es difícil de entender para muchos. La lógica formal es algo que debe practicarse o tu cerebro se atrofia.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Aunque sea triste, es el unico camino, luego de vender la dignidad y el amor propio por que el guiri de antaño se dejara un leuro mas...y el dia que tengamos que empezar a hablar de los infames autodenominados expats..que telita con esa peña
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Cuando se termine el turismo, nuestro petróleo, TODOS a llorar.
