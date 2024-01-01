De Premio Nobel de Literatura al teatro: llega la adaptación 'La Vegetariana' de Han Kang

Conocida por libros como 'La clase de griego' o 'Blanco', no cabe duda de que la obra cumbre de la escritora surcoreana Han Kang es 'La Vegetariana', novela que la catapultó a la fama, y que le valió el Premio Nobel de Literatura en 2024. La adaptación teatral de Daria Deflorian y Francesca Marciano llegará al escenario del Teatro María Guerrero (Sala Grande), entre los días 9 y 12 de octubre, de jueves a sábado a las 20.00 h y el domingo a las 12.00 h.