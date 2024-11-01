edición general
La prehistoria del comunismo, y más acá. ¡Urge avanazar al socialismo!  

Video formativo sobre el origen del capitalismo y comunismo.

#1 eipoc
Video tremendamente didáctico y recomendado para su visualización.

Nota: No enlazo el vídeo directo a Youtube porque cada cierto tiempo cierran el canal por censura y así tenéis la fuente de donde se puede obtener el vídeo siempre disponible.
#2 vGeeSiz
Si, urge avanzar al socialismo hasta el borde de un acantilado y empujarlo
#3 eipoc
#2 del contenido no vas a decir nada porque vienes a echar mierda. Cuando me digas en qué no estás de acuerdo con el contenido debatimos, mientras tanto deja de dar la coña.
