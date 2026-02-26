Preguntas que acercan a padres e hijos: cómo hablar con ellos sin que se sientan interrogados

Para mejorar el vínculo paternofilial son esenciales las conversaciones que respetan la edad del menor, fomentan la reciprocidad y no se perciben como control. En una época marcada por pantallas, prisas y conversaciones fragmentadas, muchas familias se preguntan cómo recuperar un diálogo real con los hijos, especialmente durante la adolescencia. Lejos de fórmulas mágicas, especialistas en salud mental coinciden en que la clave no es tanto en encontrar la pregunta perfecta como en revisar el lugar emocional desde el que se habla.