Preguntan a Mary Beard qué emperador romano sería Donald Trump: dice que Heliogábalo y la razón es clara

Hay una especie de pregunta recurrente a la historiadora británica y experta en la Antigua Roma, Mery Beard, y, después de dar largas ha decidido responderla: ¿Qué emperador romano se asemeja más a Donald Trump? La escritora dice en el podcast Instant Classics que el emperador romano que más se parece al presidente de Estados Unidos es Heliogábalo. ¿Y quién era este buen hombre? Para muchos historiadores es "el peor emperador de Roma".