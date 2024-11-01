Si la pregunta es qué países europeos pagan los salarios más altos, este gráfico lo deja claro: España no es uno de ellos

Visual Capitalist ha elaborado un gráfico en el que se representan los salarios ponderados de distintos países de Europa a partir de los datos más recientes de Eurostat y la OCDE. El gráfico deja constancia de una realidad incómoda. Pese a compartir muchos elementos normativos comunes, dentro de la Unión Europea, el salario medio anual puede multiplicarse por más de cinco dependiendo del país en el que se viva.