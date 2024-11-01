edición general
Si la pregunta es qué países europeos pagan los salarios más altos, este gráfico lo deja claro: España no es uno de ellos

Visual Capitalist ha elaborado un gráfico en el que se representan los salarios ponderados de distintos países de Europa a partir de los datos más recientes de Eurostat y la OCDE. El gráfico deja constancia de una realidad incómoda. Pese a compartir muchos elementos normativos comunes, dentro de la Unión Europea, el salario medio anual puede multiplicarse por más de cinco dependiendo del país en el que se viva.

jdmf #6 jdmf
Pues con uno que muestre los precios de la vivienda en cada país de la UE, ´también explicaría más cosas!
Narmer #7 Narmer
#6 Y, aún así, no me cabe ninguna duda de que seguiremos saliendo mal parados.
#1 Poll
Sorpresa en Las Gaunas.
almadepato #2 almadepato
¿Y el coste de la vida?
treu #5 treu
#2 en ciudades como Madrid o Barcelona, no creo que sea muy grande la diferencia.
#3 fastbrian
Es que para los empresarios el salario mínimo es realmente el salario máximo, y porque les obliga la ley.
bigmat #4 bigmat
Debían poner no solo el sueldo, sino también el coste de vida y canasta básica por ejemplo.
El coste de vida en Países Bajos o Alemania no está muy alejado del de España en muchos aspectos pero mira los sueldos.
