Si la pregunta es cuál es el país desarrollado donde se trabaja menos horas al año, la respuesta hace temblar a Europa

Paradójicamente, mientras los líderes políticos piden más trabajo, cada vez son más las empresas que ensayan con semanas laborales más cortas. En 2024, 45 compañías probaron la semana de cuatro días con salarios iguales y horas reducidas, con resultados positivos: mayor productividad por hora y empleados más satisfechos.
A veces por necesidad se cogen trabajos de una horas a la semana que hay que compaginar con otros dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes.
Igual se podría calcular el ratio. Igual el problema es no tener industria y vivir del sector servicios. O tener industrias de poco valor añadido.
no sirve para medir absolutamente nada,sirve para medir lo que me salga de mis huevos morenos dado que se basa en contabilizar lo que se produce y hay millones de empleos, ya no de servicios como hosteleria sino empleos criticos, que no producen absolutamente nada.
Por ejemplo, el que esta dando mantenimiento a la robotica de una fabrica si hace bien su trabajo hay dias en que no contabiliza absolutamente nada, tiene que rellenar las horas trabajadas con cosas como "revision de x, limpieza de Y, comprobacion de Z".. etc, mientras que los robots se apuntan toda la productividad de la empresa.
Pero no soy muy optimista es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Goodhart
"Cualquier regularidad estadística observada tenderá a desplomarse una vez se presione para utilizarla con propósitos de control."