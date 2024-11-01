·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5373
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
4715
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
4083
clics
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
3561
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
3728
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
más votadas
357
El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes
332
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar
561
Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación
575
Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'
499
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
72
clics
Se precipitan los acontecimientos en Siversk. El ejército ruso entra por su norte. Diario de guerra y geopolítica de Zarzovs
Desde ayer se combate en Siversk por su norte. Avances rusos en Dobropillia y Rodinske ( norte de Pokrovsk). Ataque de drones ucranianos a depósitos de combustible en Rostov, Krasnodar y Crimea.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
siversk
,
ejército
17
2
3
K
116
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
2
3
K
116
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Dav3n
Me encantan los votos, parece que en esta guerra cualquier cosa que tenga que ver con la realidad es "sensacionalista".
Lo mejor de todo es que son los mismos que afirmaban que los rusos iban en burro y lanzaban lavadoras con catapultas
Ais, cuanto ha llovido desde que el parte diario de ese panfleto llamado revistaejercitos llegaba a portada
7
K
101
#10
Jodere
#5
Ademas casi todos ellos con cuentas de años ya por aquí.
0
K
8
#11
Dav3n
#10
Bueno, hay de todo, pero la inmensa mayoría son bots con cuentas creadas para la ocasión. De hecho, no han parado de crear cuentas desde que empezó esto (solo hubo un bajón cuando Trump cortó el grifo de la USAid, luego cogió el testigo Bruselas y vuelven a estar a full pero sin mucho éxito en cuanto a portadas).
1
K
29
#13
Jodere
#11
Si no postean ninguna noticia, solo viven de algún comentario sin ningún contenido y de poner negativos sin dar la cara. de por que lo hacen.
1
K
26
#16
Beltenebros
#11
Apuntas muy acertadamente.
Ese es el asunto fundamental:
El dinero que reciben.
0
K
18
#17
Beltenebros
#5
#9
Lo intentan, pero no lo consiguen. Es imposible tapar el Sol.
0
K
18
#7
PendergastAloysius
*
Buenas noticias, cuanto más territorio pierda zelensky más gloriosa será su contraofensiva.
4
K
69
#8
Spirito
*
#_2
No le digas a Elenita ni al resto de la camarilla yanquineja nada de estos avances rusos, que la pobre está estresada.
4
K
67
#12
Dav3n
#8
Es que mira que eres machista eh?
Comodín del público MODE /OFF
1
K
18
#3
Beltenebros
*
#_2
Reportado tu trolentario.
1
K
37
#1
Veelicus
Falso, Zelensky se esta dando un baño en las aguas de Crimea mientras ve por television el funeral de Putin muerto por cancer.
3
K
32
#15
CarlosSanchezDiaz
*
Según Suriyak el frente en Siversk no se mueve desde hace días a pesar de haberle metido ya un buen bocado a la cuidad. Idem en Pokrovsk .
Lo mas notable ha sido la conquista del bosque de Sebreviansk y recientemente al sur el embalse de Kleban Byk que también ha cambiado , las AFU corren riesgo de embolsamiento.
1
K
25
#6
sarri
Pokrovsk, un año a puntito de caer...
1
K
18
#14
ElBeaver
#6
Han estado insistiendo en este tema desde hace tiempo. Como señaló un comentarista en la televisión rusa, el conflicto está a punto de superar la duración de la Segunda Guerra Mundial; solo faltan 115 días para que eso ocurra. Incluso los propios rusos comienzan a darse cuenta de que está siendo un fracaso absoluto.
0
K
7
#4
manuelmace
Sale la zona marcada en rojo en Google Maps... como con los incendios.
0
K
10
#9
Spirito
*
#4
Ya están los del Comando Yanqui con sus negativos y bilis habitual. ¡Qué pájaros! ¡Qué figuras!
3
K
55
#2
ElBeaver
más basurilla salida del culo de un vatnik
3
K
-11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo mejor de todo es que son los mismos que afirmaban que los rusos iban en burro y lanzaban lavadoras con catapultas
Ais, cuanto ha llovido desde que el parte diario de ese panfleto llamado revistaejercitos llegaba a portada
Apuntas muy acertadamente.
Ese es el asunto fundamental:
El dinero que reciben.
Lo intentan, pero no lo consiguen. Es imposible tapar el Sol.
No le digas a Elenita ni al resto de la camarilla yanquineja nada de estos avances rusos, que la pobre está estresada.
Comodín del público MODE /OFF
Reportado tu trolentario.
Lo mas notable ha sido la conquista del bosque de Sebreviansk y recientemente al sur el embalse de Kleban Byk que también ha cambiado , las AFU corren riesgo de embolsamiento.