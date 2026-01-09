·
Los precios de la Sanidad en Euskadi: una cita con el médico de cabecera cuesta 70 euros y un día ingresado, más de 1.300
Osakidetza publica su ‘Libro de Tarifas 2026’ con los precios que cobra por prestar servicios sanitarios a terceros
osakidetza
factura
médica
mejores hilos
+ valorados
#2
cederrón
*
Hay aseguradoras que por 25€ al mes permiten ir a consultas de muchos especialistas (no atención primaria) tantas veces como desees.
0
K
16
#1
cederrón
*
Podian publicar, también, lo que cuestan el resto de servicios públicos.
0
K
16
#3
chocoleches
#1
A mí en la matrícula de la UB me ponían una nota al final diciendo el coste estimado de las asignaturas que había cogido.
En todo caso esto es lo que cobran a terceros, no sabemos si lo hacen a precio de coste, o no.
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
