Los precios de la Sanidad en Euskadi: una cita con el médico de cabecera cuesta 70 euros y un día ingresado, más de 1.300

Osakidetza publica su ‘Libro de Tarifas 2026’ con los precios que cobra por prestar servicios sanitarios a terceros

#2 cederrón *
Hay aseguradoras que por 25€ al mes permiten ir a consultas de muchos especialistas (no atención primaria) tantas veces como desees.
#1 cederrón *
Podian publicar, también, lo que cuestan el resto de servicios públicos.
#3 chocoleches
#1 A mí en la matrícula de la UB me ponían una nota al final diciendo el coste estimado de las asignaturas que había cogido.

En todo caso esto es lo que cobran a terceros, no sabemos si lo hacen a precio de coste, o no.
