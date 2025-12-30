edición general
11 meneos
11 clics

Los precios desgastan el poder adquisitivo: España acumula una inflación del 22,1% desde 2020, mientras los salarios han subido un 17%

La inflación sigue desgastando el poder adquisitivo de las familias en España. Desde el año 2020, el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica mensualmente el INE acumula un incremento del 22,1%, lo que deja una subida promedio anual del 4,42%. Los salarios, sin embargo, no han aumentado al mismo ritmo.

| etiquetas: salarios , españa
9 2 1 K 73 politica
13 comentarios
9 2 1 K 73 politica
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
poco me parece la perdida de poder adquisitivo, alimentos un 50% mas caros, vivienda un 50% mas cara en el mismo tiempo...
4 K 65
Feindesland #6 Feindesland
El IPC lo calculan cuatro trileros. calcúlalo por tu cuenta con cosas de las que tengas precios históricos y verás...
4 K 53
Derko_89 #13 Derko_89
#6 Si tenéis un buen día, no miréis en el histórico del callejero de google los escaparates de las fruterías con los precios de hace 10 o 15 años :'(
1 K 28
NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#7 Ya por eso posicioné este mapa en reddit varias veces con millones de views pa ordenar eso, creo que estaba en primera página de google también

No hay de qué  media
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos quejándonos en redes de los salarios que no dan para vivir

De esta manera otros trabajadores lo ven, no vienen y cae la oferta de trabajadores, obligando a que si las empresas quieren trabajadores tengan que aumentar salarios.

Por esto me persiguen, porque podemos cambiar el sistema sin ellos
0 K 20
#7 Eukherio
#1 Los que vienen generalmente están bastante más jodidos donde están que aquí, y aquí el deporte nacional es quejarse de que otros cobren más, no pedirle al jefe aumentos.
0 K 8
Gnomo #8 Gnomo
#1 El SMI es el salario más frecuente en España. Como van a dar los salarios para vivir xD
0 K 10
Veelicus #10 Veelicus
Eso para quienes les han subido el sueldo, que no los suben automaticamente en todos los sitios ni mucho menos
0 K 11
elTieso #5 elTieso
Debilidad adquisitiva más bien.
0 K 10
Febrero2034 #2 Febrero2034
Subir SMI. Subir cotizaciones sociales, que el Estado necesite más dinero para pagar cosas pero los servicios públicos vayan peor, la vivienda está imposible.

Hay q dejar a PSOE y sumar 10 o 15 años más para q lo solucionen. Que acaban de llegar y la herencia recibida
0 K 7
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Como veréis aquí tenéis a los fondos de inversion que quieren quitar la sanidad y cobrarte como en EEUU 42.000 dolares por dos horas de hospital, quitarte las pensiones y seguir matando gente negando el cambio climático para venderle lo que se pueda a los guiris
0 K 20
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
a mi plin! voy en el cobete!
0 K 7
#12 Almirantecaraculo
#9 y que propones tú? Porque mucho chascarrillo pero cero aportación.
A ver crack, mójate!
0 K 8

menéame