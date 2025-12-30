Los precios desgastan el poder adquisitivo: España acumula una inflación del 22,1% desde 2020, mientras los salarios han subido un 17%

La inflación sigue desgastando el poder adquisitivo de las familias en España. Desde el año 2020, el Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica mensualmente el INE acumula un incremento del 22,1%, lo que deja una subida promedio anual del 4,42%. Los salarios, sin embargo, no han aumentado al mismo ritmo.
| etiquetas: salarios , españa
No hay de qué
De esta manera otros trabajadores lo ven, no vienen y cae la oferta de trabajadores, obligando a que si las empresas quieren trabajadores tengan que aumentar salarios.
Por esto me persiguen, porque podemos cambiar el sistema sin ellos
Hay q dejar a PSOE y sumar 10 o 15 años más para q lo solucionen. Que acaban de llegar y la herencia recibida
A ver crack, mójate!