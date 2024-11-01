El precio de la vivienda en Madrid se dispara un 80% en cinco años mientras la Comunidad se niega a aplicar la Ley estatal para contener la especulación

Este aumento, muy superior al registrado en otras comunidades autónomas, ha convertido a Madrid en una de las regiones más tensionadas de España y ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema social para los madrileños .Frente a esta emergencia habitacional, Ayuso mantiene su negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda, que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Una estrategia política que favorece los intereses de los grandes inversores frente al derecho de los ciudadanos .