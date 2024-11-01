edición general
11 meneos
6 clics

El precio de la vivienda en Madrid se dispara un 80% en cinco años mientras la Comunidad se niega a aplicar la Ley estatal para contener la especulación

Este aumento, muy superior al registrado en otras comunidades autónomas, ha convertido a Madrid en una de las regiones más tensionadas de España y ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema social para los madrileños .Frente a esta emergencia habitacional, Ayuso mantiene su negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda, que permite limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Una estrategia política que favorece los intereses de los grandes inversores frente al derecho de los ciudadanos .

| etiquetas: gobierno para ricos , vivienda madrid , fondos de inversión
9 2 1 K 97 actualidad
5 comentarios
9 2 1 K 97 actualidad
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico *
Libertazzzzzzzz ...

Y todavia tengo que oir a algun puto fachapobre con retraso decir que el problema de la vivienda es por culpa de perro sanxe.  media
3 K 50
sleep_timer #4 sleep_timer
Como que la Ayuso y sus amigos SON LOS ESPECULADORES.
Las gallinas votando al zorro.
Que disfruten de lo votado.
3 K 46
#3 tierramar
Otra consecuencia de que PP gobierna para los ricos, como VOX. En la guerra de ricos contra todos los demás, tenemos que tener muy claro que la derecha gobierna para los ricos-riquísimos. Y los ricos-riquisimos (corporaciones yanquis) están interviniendo directamente para que el siguiente gobierno en España sea de derechas, y favorezca sus intereses, como sucede en Madrid. Recuerden cuando Ana Botella vendió VPOs a un fondo de inversión o a Montoro legislando para los ricos mientras nos sometía a recortes a la población, o la reforma laboral de Rajoy en la que perdimos muchísimos derechos,...
1 K 28
Ludovicio #5 Ludovicio
Ayuso gobierna para las grandes empresas y fortunas sin importar a quien se lleve por delante.
Claramente no va a hacer nada que reduzca sus ingresos.
1 K 24
#2 roca
Se puede aplicar un 155 ya que no hacen caso.
0 K 6

menéame