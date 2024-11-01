edición general
9 meneos
25 clics
Precio de los ordenadores aumentará hasta un 20%

Precio de los ordenadores aumentará hasta un 20%

Según el último informe de IDC, en 2026 será mucho más caro comprar un nuevo ordenador, en concreto, los precios aumentarán en hasta un 20%. Esta subida generalizada de los precios están ligadas por el ahora conocido como “superciclo” de la memoria DRAM. La escasez de este tipo de memoria está aumentando al alza el precio de componentes como la memoria RAM como las tarjetas gráficas. Lo que afecta de forma significativa a los costes de los equipos completos. Adicionalmente, este superciclo también afecta al almacenamiento SSD.

| etiquetas: precio , ordenadores , aumento , memoria , ia
7 2 0 K 111 actualidad
7 comentarios
7 2 0 K 111 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin *
Es por culpa del Gobierno, que imprime mucho dinero. Me lo han dicho los liberatas en intenné.

Edit: y además el Gobierno impide que se fabriquen los ordenadores necesarios, también.
3 K 64
Pontecorvo #7 Pontecorvo *
#2 El meneante medio me ha dicho, en cambio, que los empresarios se han vuelto de repente malos, porque ahora están encareciendo los ordenadores que antes se vendían mucho, mucho más baratos. Seguramente es por la frustración de no poder vencer el gobierno social y de progreso de Pedro Sánchez.
0 K 8
#6 drstrangelove *
La culpa es del régimen narcosocialista, no de la burbuja de la IA y la especulación con los centros de datos.

O tal vez la culpa sea de Rusia, como todo el mundo sabe los ordenadores vienen de Ucrania, al igual que el aceite de oliva y el queso de cabra.
1 K 21
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Bueno, no creo que esto pille ya a nadie por sorpresa.

Y donde dice ordenadores, puedes añadir móviles, tablets, tarjetas gráficas, ...

. Y es que en pocos meses hemos pasado de tener 64 GB de memoria RAM por poco más de 250 euros de precio, a encontrarnos con esta misma memoria costando ya más de 1.100 euros. :shit:
0 K 18
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A mi me da igual, siempre le pongo 20 Megas.
1 K 17
Blackat #5 Blackat
Perro Sanxe!! Nunca te perdonare que mi ordenador jaming pra jugar al fortinite y ver videos de alvise me cueste un 20% mas por cukpa de tus politicas bolchebiques!!! Esto en el libre mercado no pasaria!!
1 K 17
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
que tambien, que para ver la prensa, el xvideos y jugar al candycrush...para que quieres un ordenador potente? como mucho que tire word y poco mas, bueno los gamer es otro terreno
0 K 7

menéame