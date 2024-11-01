Precio de los ordenadores aumentará hasta un 20%

Según el último informe de IDC, en 2026 será mucho más caro comprar un nuevo ordenador, en concreto, los precios aumentarán en hasta un 20%. Esta subida generalizada de los precios están ligadas por el ahora conocido como “superciclo” de la memoria DRAM. La escasez de este tipo de memoria está aumentando al alza el precio de componentes como la memoria RAM como las tarjetas gráficas. Lo que afecta de forma significativa a los costes de los equipos completos. Adicionalmente, este superciclo también afecta al almacenamiento SSD.