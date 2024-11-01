Precio de los ordenadores aumentará hasta un 20%

Según el último informe de IDC, en 2026 será mucho más caro comprar un nuevo ordenador, en concreto, los precios aumentarán en hasta un 20%. Esta subida generalizada de los precios están ligadas por el ahora conocido como “superciclo” de la memoria DRAM. La escasez de este tipo de memoria está aumentando al alza el precio de componentes como la memoria RAM como las tarjetas gráficas. Lo que afecta de forma significativa a los costes de los equipos completos. Adicionalmente, este superciclo también afecta al almacenamiento SSD.
Edit: y además el Gobierno impide que se fabriquen los ordenadores necesarios, también.
O tal vez la culpa sea de Rusia, como todo el mundo sabe los ordenadores vienen de Ucrania, al igual que el aceite de oliva y el queso de cabra.
Y donde dice ordenadores, puedes añadir móviles, tablets, tarjetas gráficas, ...
. Y es que en pocos meses hemos pasado de tener 64 GB de memoria RAM por poco más de 250 euros de precio, a encontrarnos con esta misma memoria costando ya más de 1.100 euros.