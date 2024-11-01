edición general
1 meneos
15 clics

El precio de la luz hoy sábado llega hasta los 155,23 €/MWh

Este sábado 17 de enero el precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanzará los 127,24 €/MWh, con un máximo de 155,23 €/MWh según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Crece de nuevo con respecto al precio medio visto este viernes. Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

| etiquetas: pool , subasta mayorista , electricidad
1 0 2 K 0 actualidad
2 comentarios
1 0 2 K 0 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Son dos cosas distintas, una es el precio en el mercado mayorista o pool, que es la noticia que envio.
Aquí tienes el precio de la subasta de hoy, que es el precio para mañana
www.omie.es/es/spot-hoy

Y después está el precio para el consumidor que son las que enlazas, y como dice la entradilla:
"Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes"
0 K 12

menéame