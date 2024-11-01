El precio de la luz hoy sábado llega hasta los 155,23 €/MWh

Este sábado 17 de enero el precio medio de la luz en el mercado mayorista alcanzará los 127,24 €/MWh, con un máximo de 155,23 €/MWh según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Crece de nuevo con respecto al precio medio visto este viernes. Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.