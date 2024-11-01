edición general
El precio de no comprar

El precio de no comprar

Hay una app en Dinamarca que te dice qué productos no comprar. Los escaneas en el supermercado y te avisa: esto es americano, aquello financia tal cosa. No es publicidad. No hay campaña oficial. Es gente que se organizó sola porque sintió que era lo único que podía hacer. Y funciona. Las ventas caen. Las empresas reaccionan.

16 comentarios
#6 noname123456
#7 Pitchford
#6 No me deja leerlo ni en modo Lectura..
Tachy #13 Tachy *
#6 #7 ¿En serio? Pues yo lo he podido abrir sin problemas. Igualmente ahí se los copio/pego:

Y me pregunto: ¿cuándo fue que dejamos de creer en esto? ¿Cuándo nos…
Sandman #3 Sandman
- 'No thanks' para no comprar productos israelíes: play.google.com/store/apps/details?id=com.bashsoftware.boycott&hl=
- 'Buy European' para comprar productos europeos: play.google.com/store/apps/details?id=com.carsam.buyeuropean&hl=es
Don_Pixote #1 Don_Pixote
De hecho muchos supermercados en Dinamarca ponen una etiqueta de producto europeo

www.retaildetail.eu/news/food/danish-retailer-launches-label-to-help-s

Y yo la sigo bastante esa estrellita
#9 kreator
#1 un momento... Hace 40 años esto ya se hacia en Catalunya, me llamó mucho la atención que ponían la bandera en los estantes como producto catalán.
Y era malo porque discriminaba y esas cosas y era antiespañol...
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#9 bueno era otra situación , otro motivo y otra política

Aquí les han tocado los cojones con quitarles territorio por la fuerza y bajo amenazas constantes

No parece mal como respuesta, tampoco hay un embargo o quitan productos de las estanterías. Solo es información adicional al consumidor.

Al que le guste la coca-cola , la va seguir comprando
cosmonauta #16 cosmonauta *
#9 No discrimina nada. Premia lo local. Si lo hace un supermercado es porque los consumidores lo valoran.
DrEvil #8 DrEvil
La única verdadera democracia: la de qué compras y qué no compras.
El día que la gente entienda eso, los poderosos dejarán de poder hacer lo que les dé la gana.
1 K 20
#15 Otrebla8002
#8 si. Lo único que entienden los poderosos es a su bolsillo.
#2 jaramero
En España le pegan un telefonazo a Tebas y bloquean la aplicación al día siguiente...
MTHRFCKR #4 MTHRFCKR
Entonces no vayáis a Lidl ni Mercadona, fundiréis el movil
maspipinobreve #12 maspipinobreve
No se puede ver, el que lo vea que copie pegue o que se vaya al carajo.
maspipinobreve #14 maspipinobreve
#12 Mis disculpas, veo que ya se ha hecho.
MTHRFCKR #5 MTHRFCKR
De todas formas esto es España, la gente es completamente gilipollas, mas compraran los productos americanos e israelitas, estamos rodeados de zombies
Supercinexin #10 Supercinexin
#5 Esto es la clásica chorrada que traslada al consumidor la responsabilidad que debería tener El Gobierno. Los políticos, neoliberales todos, no hacen una mierda para detener la comercialización de productos procedentes de guerras, ocupaciones, invasiones y exterminios y tienen que ser los consumidores los que se organicen si quieren hacer algo, que en un principio siempre parece que sirve pero que jamás detiene el comercio y las empresas tiran por otros cauces o falsifican documentación y…
