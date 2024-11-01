El precio de no comprar

Hay una app en Dinamarca que te dice qué productos no comprar. Los escaneas en el supermercado y te avisa: esto es americano, aquello financia tal cosa. No es publicidad. No hay campaña oficial. Es gente que se organizó sola porque sintió que era lo único que podía hacer. Y funciona. Las ventas caen. Las empresas reaccionan.
| etiquetas: poder , comprar , resistencia , sociedad , lucha
Y me pregunto: ¿cuándo fue que dejamos de creer en esto? ¿Cuándo nos… » ver todo el comentario
- 'Buy European' para comprar productos europeos: play.google.com/store/apps/details?id=com.carsam.buyeuropean&hl=es
www.retaildetail.eu/news/food/danish-retailer-launches-label-to-help-s
Y yo la sigo bastante esa estrellita
Y era malo porque discriminaba y esas cosas y era antiespañol...
Aquí les han tocado los cojones con quitarles territorio por la fuerza y bajo amenazas constantes
No parece mal como respuesta, tampoco hay un embargo o quitan productos de las estanterías. Solo es información adicional al consumidor.
Al que le guste la coca-cola , la va seguir comprando
El día que la gente entienda eso, los poderosos dejarán de poder hacer lo que les dé la gana.