El precio del crudo Brent sube un 5% y se acerca a los 97 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a caídas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 5% a las 8.16 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, manteniéndose algo por encima de la cota de los 96 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó el pasado lunes. No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares. Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel...